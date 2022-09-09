закрыть
9 сентября 2022, пятница, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В РФ отреагировали на призыв петербургских депутатов, обвинивших Путина в госизмене

9
  • 9.09.2022, 14:34
  • 12,750
В РФ отреагировали на призыв петербургских депутатов, обвинивших Путина в госизмене

Предложение отстранить главу Кремля от власти было направлено в Госдуму.

Семерых депутатов совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге, призывавших обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене, вызвали в полицию.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила «Медиазона».

Обращение петербургских депутатов в госдуму РФ касалось провального вторжения в Украину.

В его тексте шла речь о том, что в ходе начатой Путиным войны уничтожаются «боеспособные подразделения» российской армии, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.

Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за агрессии РФ увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных
Только жесткие санкции против режима Лукашенко освободят политзаключенных Наталья Радина
Только победа
Только победа Виктор Андрусив