В РФ отреагировали на призыв петербургских депутатов, обвинивших Путина в госизмене 9 9.09.2022, 14:34

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Предложение отстранить главу Кремля от власти было направлено в Госдуму.

Семерых депутатов совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге, призывавших обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене, вызвали в полицию.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила «Медиазона».

Обращение петербургских депутатов в госдуму РФ касалось провального вторжения в Украину.

В его тексте шла речь о том, что в ходе начатой Путиным войны уничтожаются «боеспособные подразделения» российской армии, гибнут «молодые трудоспособные» граждане и страдает экономика.

Кроме того, протяженность границы со странами НАТО из-за агрессии РФ увеличилась более чем в два раза, а Украина получает все больше новейших вооружений, хотя одной из объявленных целей так называемой «спецоперации» была ее «демилитаризация».

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