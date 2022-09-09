Официально: ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области 2 9.09.2022, 14:43

3,614

Украинские защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Украинские защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

«Харьковщина. Волохов Яр - наш. Слава Украине!» - говорится в описании под видео.

Отметим, что ранее в сети уже распространялись неофициальные сообщения об освобождении населенного пункта. Также об этом писал и советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Уже сегодня это подтвердили и украинские военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».