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Официально: ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области

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  • 9.09.2022, 14:43
  • 3,614
Официально: ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области

Украинские защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Украинские защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

«Харьковщина. Волохов Яр - наш. Слава Украине!» - говорится в описании под видео.

Отметим, что ранее в сети уже распространялись неофициальные сообщения об освобождении населенного пункта. Также об этом писал и советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Уже сегодня это подтвердили и украинские военные.

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