Официально: ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области

Официально: ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области2
- 9.09.2022, 14:43
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Украинские защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.
ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Украинские защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.
«Харьковщина. Волохов Яр - наш. Слава Украине!» - говорится в описании под видео.
Отметим, что ранее в сети уже распространялись неофициальные сообщения об освобождении населенного пункта. Также об этом писал и советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Уже сегодня это подтвердили и украинские военные.