Юрий Бутусов: Для армии РФ готовится большой «котел» под Изюмом 5 9.09.2022, 14:53

3,394

Юрий Бутусов

Интенсивность наступления ВСУ на Харьковском направлении грозит оккупантам оперативным окружением.

Есть вероятность, что наступление ВСУ на Харьковском направлении и продвижение в глубь оккупированных территорий на расстояние порядка 50 км может спровоцировать взятие в оперативное окружение вражеской группировки в районе Изюма.

Об этом в Facebook написал военный эксперт, главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

«Это очень высокие темпы наступления на территории, где враг имеет подготовленную оборону и преимущества в технике, артиллерии и авиации. Нет таких примеров в военной истории. Выдающийся успех, который может означать, что армия РФ в Изюме будет находиться в оперативном окружении», - заявил Бутусов.

В то же время вызывает вопросы тот факт, что Минобороны РФ на протяжении нескольких дней не дает комментариев в отношении ситуации на Харьковском участке фронта. В исторической ретроспективе район Балаклея-Изюм-Барвенково – место, где советские войска оказались в котле, что привело к их массовой гибели и сдаче в плен.

Символичная игра истории, которая предполагает проведение битвы стратегического масштаба. Но при этом фашисты одеты в форму РФ, а Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».