«Чужие тут не ходят» 1 9.09.2022, 15:02

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Что происходит в самом высоком ЖК Минска, который строили больше 10 лет.

В этом году незаметно для всех завершилась, пожалуй, одна из самых громких строек последних лет. В эксплуатацию был введен самый высокий жилой дом столицы — комплекс под названием «Лазурит». «Корону» Минска на проспекте Победителей строили больше десяти лет: первые секции дома начали заселяться еще в 2019-м, а самую высотную часть (в ней — 37 этажей!) ввели в строй совсем недавно.

Журналисты realt.by прогулялись по «Лазуриту», полюбовались на город с головокружительной высоты и заодно узнали, почем тут продают квартиры.

Начнем с совета (проверенного на себе): не назначайте встречу с коллегой, ориентируясь на «где-то у Лазурита». Дело в том, что длина восьмиподъездного дома по внешней стороне составляет целых полкилометра. Если вы не хотите потратить на прогулку от одного конца здания к другому 10 минут, встречайтесь сразу у центральной секции. Возле лесенок и лавочек, например.

Подходим поближе к комплексу, который занимает весь перекресток между проспектом и улицей Нарочанской и чувствуем себя лилипутами в стране великанов. Дом вблизи представляется просто громадным, а рассмотреть, что там на последних этажах, не получится даже с прекрасным зрением.

Весь дом стоит на двухэтажном стилобате. Вверху — жилье, а внизу − двухуровневый подземный паркинг. Места здесь предлагались как отдельно (по 25 тысяч рублей), так и в нагрузку к жилью.

Первые этажи со стороны проспекта Победителей занимают встроенные помещения. Несмотря на то, что они выглядят несколько безжизненными, здесь уже работает банк, ветеринарная клиника, кафе и пару магазинов. Из 38 помещений часть находится в поисках арендатора — говорят, тут собираются открыть супермаркет. Новоселы были бы рады. Пока приходится ходить через дорогу в «Арену сити», а также вглубь района в «Виталюр» или «Евроопт».

Но настоящий сюрприз скрывается с правой стороны дома — тут мы обнаруживаем филиал поликлиники № 4. Новая амбулатория работает с прошлого года и рассчитана, как на взрослых, так и на детей. Здесь принимают врачи-педиатры, участковые терапевты, есть прививочный и процедурный кабинеты. Завидуем жильцам — врачи прямо под домом, без необходимости ехать куда-то на транспорте, это очень удобно.

Прямо с пешеходной террасы, которая опоясывает весь дом, через специальные арки можно попасть во внутренний двор дома. Отметим, что сделать это могут только жильцы. Все калитки тут имеют запорный механизм. Правда, как нам сказали местные жители, не все новоселы еще к этому привыкли, и днем чаще всего калитки открыты.

Во второй половине дня во дворе «Лазурита» солнечно и безветренно. Тут находится несколько небольших (в сравнении со зданием) игровых и спортивных площадок, а также компактные гостевые парковки. Говорят, где-то есть и зарядки для электромобилей (мы их не заметили).

Въезд во двор осуществляется через шлагбаум.

На площадках и возле подъездов пока немноголюдно. Мы встречаем лишь строителей, выгружающих отделочный материал. Вместе с ними попадаем и в один из подъездов (пока еще не центральный), чтобы посмотреть на город с общего балкона.

Вид с последнего этажа (в этой секции их 17), конечно, захватывающий.

Вновь спускаемся во двор и заговариваем с женщиной, которая гуляет на площадке с ребенком. Сама она тут не живет, гостит у родственников. Рассказывает, что им комплекс очень нравится: красивые подъезды, хорошие лифты, закрытая территория, «лишние люди не пройдут», везде видеонаблюдение. Единственный момент — мало детских садов в округе. Приходится возить ребенка в Веснянку.

Одно из помещений на первом этаже занимает товарищество собственников. Вступительный взнос в ТС составляет 128 рублей. Помимо него, жильцы оплачивают и ежемесячные членские взносы. Вообще, обслуживание дома на 37 этажей и 878 квартир легким мероприятием не назовешь.

Так, в целях безопасности на территории жилого комплекса расположено сразу 3 поста круглосуточного контроля. Дежурные администраторы следят за всем, что происходит внутри и снаружи «Лазурита»: одновременно тут работает более 300 средств видеоконтроля.

Кстати, не остались незамеченными и мы. Увидев, что по территории бродят посторонние, к нам вышел администратор Александр. После согласования с ТС, нам разрешили подняться в центральную часть, чтобы сделать фото сверху.

Попадаем внутрь. Четвертый и пятый подъезды тут объединены общим шикарным холлом. Когда-то на первоначальных этапах тут задумывали сделать отель, но не сложилось.

Пока мы едем на лифте с тремя рядами кнопок на верхние этажи, напомним, что история жилого комплекса «Лазурит» началась в 2011 году. За реализацию проекта сначала взялся российский предприниматель с белорусскими корнями Николай Бурнос. Затем в 2014 году стройка перешла в руки компании СООО «Вармани». Однако и этому застройщику не удалось реализовать проект. В 2015 году, после вмешательства государства, заказчика строительства объекта снова поменяли − им стал УКС Мингорисполкома. Он же и довел строительство до конца. Весь комплекс сдавался частями. В итоге, боковые подъезды на данный момент уже обжиты, а центральная часть — только заселяется.

Александр говорит, что за высотной частью комплекса из-за открытых балконов приходиться следить особенно пристально. И мы понимаем почему. Вид с высоты 30+ этажа открывается просто потрясающий. Видно и Минское море, и церковь на Притыцкого, и аквапарк.

С территорией комплекса пока граничит внушительный пустырь − по плану тут должны возвести школу.

Что здесь сейчас продается?

В настоящий момент на нашей площадке выставлено 35 квартир в ЖК «Лазурит». Среди предложений можно найти как варианты без отделки, так и полностью готовые квартиры с ремонтом и мебелью.

Самое экономичное предложение — студия в стиле «лофт». Эксклюзивная квартира на 11-м этаже имеет площадь в 41,4 квадратных метра и вид на улицу Нарочанскую и Минск Арену. Из бонусов — отдельная гардеробная и окно в ванной. Жилье продается с мебелью и техникой. Стоимость — 89,9 тысяч долларов.

За 110 тысяч долларов предлагается вот такая 52-метровая двушка. В отделке этой квартиры использовались только импортные материалы, есть керамогранит с подогревом на полу, встроенная мебель и техника европейских производителей. Находится жилье на 8-м этаже.

Самый дорогой вариант на данный момент − 4-комнатная квартира на 5-м этаже. Сообщается, что в квартире площадью 86 квадратных метров выполнен дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов. Жилье оборудовано мебелью и техникой. Стоимость — 209,9 тысяч долларов.

Из квартир с черновой отделкой самая недорогая − двухкомнатная квартира общей площадью 52,2 «квадрата» на 12-м этаже. Ее стоимость 79,9 тысяч долларов. Более вместительная двушка (площадь 61,5 «квадрата»), расположенная в центральной секции на 18 этаже, стоит 89,9 тысяч долларов. Трехкомнатная квартира на 4-м этаже площадью 87 «квадратов» предлагается за 117 тысяч долларов. А вместительная 115-метровая квартира с окнами на обе стороны предлагается за 145 тысяч долларов.

Помимо вторички, разнообразные варианты квартир есть и у застройщика — УКСа Мингорисполкома. Стоимость квадратного метра в комплексе варьируется от 2900 до 4200 рублей. К примеру, однокомнатная квартира площадью в 56,6 «квадрата» в центральной части предлагается за 240,2 тысячи рублей (94,2 тысяч долларов). Заметим, что в эту стоимость входит и место в паркинге.

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