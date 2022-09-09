В России началась серьезная паника из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине 9.09.2022, 15:11

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Кремлевские пропагандисты заявляют о поражении РФ в войне.

Военные блогеры, которые поддерживают Россию и имеют контакты на передовой, дают представление о ситуации в российской армии на местах, пишет The Guardian.

«Война в Украине будет продолжаться до полного поражения России», — сетовал Гиркин в своем видеообращении к 430 000 подписчикам в телеграме. — Мы уже проиграли, остальное — вопрос времени».

Гиркин, бывший полковник российской разведки, является, пожалуй, самым заметным представителем группы провоенных блогеров, которые стали ругать Кремль за то, что он не сумел достичь своих тактических целей, так как боевые действия в Украине тянутся уже седьмой месяц.

После последнего контрнаступления Украины на юге и северо-востоке страны эти блогеры усилили критику Кремля, осуждая действия армии в войне и призывая Владимира Путина объявить полномасштабную мобилизацию.

«Они, безусловно, злятся все больше, и на то есть веские и очевидные причины, особенно по мере того, как увеличивается разрыв между официальной линией и реальностью на местах», — говорит Марк Галеотти, эксперт по вопросам безопасности России.

В среду Украина начала внезапную контратаку на Харьковщине, захватив несколько населенных пунктов. Военные блогеры, нередко являющиеся бывшими ветеранами и имеющие связи с передовой, также дают представление о реальных действиях России на местах. «Некоторые из них являются весьма сомнительными источниками, но есть и такие, как Гиркин, которые знают, о чем говорят, и явно поддерживают связь с людьми на фронте или другими осведомленными личностями», — сказал Галеотти.

Российское правительство не публиковало данных о своих потерях с 25 марта, когда оно сообщило о 1351 убитом и 3825 раненых. Западная разведка считает, что с начала войны было убито или ранено до 80 тысяч российских солдат.

Вместо этого с начала войны российское министерство обороны неоднократно делало неправдоподобные заявления о своих успехах на поле боя, хвастаясь тем, что уничтожило более 40 ракетных установок HIMARS западного производства (которых в общей сложности поставили Украине 16 штук — прим. НН), и утверждая, что полностью уничтожила украинские военно-воздушные силы.

Государственное телевидение, самый популярный источник информации в России, также продолжает рисовать радужную картину российских успехов в Украине. Выступая в среду с речью, Путин повторил, что Россия «ничего не потеряла» в войне, которая, по его словам, идет по плану.

Однако этот оптимизм не разделяли другие, так как Украина окружила Балаклею и вернула над ней контроль, совершив то, что уже было названо одним из самых впечатляющих стратегических шагов в войне и «хорошей новостью» президентом Украины Владимиром Зеленским в среду вечером.

«Надо сказать, что в Балаклее Вооруженные силы Украины полностью переиграли наше командование», — написал в своем телеграм-канале популярный провоенный российский блогер «Старше Эдды».

Аудитория этого канала в Telegram, как и аудитория других военных блогеров, увеличилась с начала вторжения с примерно 28 тысяч в январе до 500 тысяч, по данным Tgstat.

Прокремлевский военный журналист Александр Коц, указывая на отсутствие реакции России на украинское наступление, в среду обвинил власти в утаивании «плохих новостей» о ситуации на местах. «С системой, в которой начальство не любит плохих новостей, а подчиненные не любят расстраивать начальников, надо что-то уже делать», — сказал он.

Последнее наступление Украины также привело к обновлению призывов промосковских националистов к всеобщей мобилизации, против чего до сих пор выступает Путин, несмотря на признаки того, что российская армия испытывает острую нехватку новых солдат.

«Мобилизация — это, прямо скажем, наш единственный шанс избежать сокрушительного поражения», — написал Андрей Морозов, еще один популярный блогер.

Теперь Кремль, очевидно, готов принять критику в свой адрес со стороны группы провоенных блогеров. Гиркин неоднократно призывал к увольнению министра обороны и близкого соратника Путина Сергея Шойгу, в одном из постов призвав покарать министра казнью в виде расстрела.

По мнению экспертов, терпимость Кремля к комментариям блогеров удивляет, учитывая недавно принятые законы, согласно которым критика войны может караться лишением свободы на срок до 15 лет.

Павел Лужин, независимый российский военный эксперт, считает, что блогеров «не трогают», так как они дают возможность части российского населения выплеснуть свой гнев по поводу неудач в Украине. «Кремль слишком напуган, чтобы просто игнорировать националистическую часть населения», — сказал Лужин, добавив, что некоторые из блогеров, вероятно, действуют с молчаливого согласия спецслужб.

Галеотти также отметил, что «многие блогеры были связаны с военными или силовыми структурами или пользовались их покровительством».

Теперь Гиркин и другие военные блогеры, скорее всего, будут продолжать критику, поскольку кровавое военное наступление Путина в Украине завязло. «Не ждите больших побед в ближайшие 2-3 месяца», — написал Гиркин в одном из постов на этой неделе. — Если наши кремлевские старцы не изменят свою тактику, то все это время мы будем наблюдать катастрофические поражения».

Гиркин отказался от комментариев по этой статье, заявив, что считает западные СМИ «своим врагом».

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