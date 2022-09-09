Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город 3 Дмитрий Бондаренко

9.09.2022, 15:55

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Дмитрий Бондаренко

В этом и заключается военное искусство — иметь сильных союзников.

8 сентября 2022 г. в центре Варшавы состоялось торжественное празднование Дня Белорусской Воинской Славы.

На митинге выступил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— С праздником, уважаемые белорусы а также поляки, литовцы, украинцы. Победа под Оршей — это наша общая победа. Эта битва вошла в учебники по истории и учебники по военному делу, потому что это была на самом деле большая победа. Но сегодня находятся историки, лукашенковские, российские, которые говорят: «Эта битва была слишком давно, не так уж там было много побито московитов, всего 80 тысяч. Цели, которые ставил князь Острожский, не были достигнуты...», и прочую чушь. Но задумайтесь — прошло более 500 лет, но Орша и сегодня наша, и граница с восточной деспотией проходит за Оршей.

Значит, та битва была важной, как и битвы других героев, того же оршанского воеводы Кмиты, который стал Кмитицем в «Потопе» у Сенкевича. Так же как битва нашего великого писателя Короткевича, который родился в Орше, как битва Белорусского объединения военных, которые в начале 90-х годов под барабанный бой прошлись по центру Минска.

Представьте себе: огромная Россия, которая после 1514 года смогла захватить и удержать Казанское ханство, всю Волгу, Урал, часть Кавказа, Сибирь, даже Сахалин. Но Орша и сегодня — белорусский город.

Могут сказать, что в Беларуси диктатура, в Беларуси Лукашенко. Так есть ли у нас независимость? Хочу напомнить слова известного деятеля нового белорусского Возрождения, профессора Юрия Ходыко, светлой памяти уже, который говорил, что много народов не имеют своего государства. Курды, которых десятки миллионов — не имеют. Татары, которых столько же, сколько и белорусов, наверное — не имеют. Крымские татары не имеют, не имеют уйгуры, не имеют тибетцы своего государства. Даже гордые шотландцы борются за свою независимость. А у белорусов свое независимое государство есть.

Диктатуры приходят и уходят, а Беларусь остается навсегда.

Белорусам порой говорят: «Вы не готовы быть в Европейском союзе, может быть когда-нибудь вступите. Про НАТО вообще не можете и мечтать. Лучшее, что для вас может быть — это финляндизация». Но мы сегодня уже знаем, что Швеция и Финляндия почти вступили в НАТО. И мы также пойдем этим путем, и будем как эти страны. Швеция сотни лет была нейтральной, но сейчас и Швеция и Финляндия являются членами НАТО и частью ЕС.

И я, как представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь», говорю: наша цель — быть также как фины, литовцы, латыши, эстонцы, поляки, как украинцы мечтают об этом, быть членами Европейского союза. Потому что нам это дано по рождению. Первое условие для того, чтобы вступить в Евросоюз — находиться географически в Европе. Второе условие — это демократия. Видите, 50% у нас уже есть. Надо только вернуть демократию, вернуть свободу в нашу страну.

Я прогнозирую, что уже в ближайшее время события будут развиваться очень динамично. Мы видим последний, возможно, бросок Московии — России на Запад. Сегодня наши братья украинцы сражаются и за свою и за нашу свободу, как было уже веками. И вместе с ними — белорусы, поляки, другие народы Европы, Соединенные штаты, Австралия, Япония, Канада.

Да, на самом деле в 1514 году под Оршей мы победили вместе с нашими союзниками. В этом и заключается военное искусство — иметь сильных союзников. Сегодня у нас союзников еще больше. Мы — часть большого демократического мира.

Хотел бы сказать еще одну такую вещь: был один лозунг, он был очень популярен на демонстрациях 90-х годов и звучал он так: Беларусь — в Европу, Лукашенко — в ***!

Жыве Беларусь!

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