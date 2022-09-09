«Его уничтожат»: Пионтковский рассказал об особых отношениях Путина с Кадыровым 9.09.2022, 15:35

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Главу Чечни ненавидят российские силовики.

У президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым «очень своеобразные отношения».

О них рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

«Вот эта история с Кадыровым она очень непростая. Это самая жирная крыса, которая начинает уже задумываться о «российском корабле»… Кадыров притворяется, что Чечня является частью России, за это РФ выплачивает ему громадную дань. Очень своеобразные отношения. И он знает, что это отношения лично с Путиным», – отметил он.

«Путин практически потерпел поражение в войне с Чечней, остановился на том, что передал полностью власть Кадырову и платит ему», – добавил Пионтковский.

По его словам, Кадырова ненавидят силовики:

«Это я вам точно говорю… Кадыров понимает прекрасно, что в случае ухода Путина его силовики просто уничтожат».

«Отставка» Кадырова: что известно

3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, где сообщил, что собирается в «бессрочный и долгий отпуск». Он сказал, что его время на посту главы Чечни «пришло».

Позже росСМИ сообщили. что Кадыров может занять руководящую должность в Росгвардии.

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