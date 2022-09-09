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«Сейчас бы на море»: ВСУ нашли предсмертную записку оккупанта жене

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  • 9.09.2022, 15:46
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«Сейчас бы на море»: ВСУ нашли предсмертную записку оккупанта жене

Российские наемники жалуются, что из них Россия сделала пушечное мясо.

Российские наемники, воевавшие в составе так называемой «ЛНР», жалуются, что из них Россия сделала пушечное мясо.

Об этом говорится в предсмертной записке бойца т.н. «ЛНР» из пгт Калинино Луганской области Тарасенко В.В., которая была найдена разведкой батальона спецназначения «Дике поле» Бригады Богуна вблизи Балаклеи. Записку распространил в Фейсбуке пресс-офицер бригады Тарас Березовец, информирует Цензор.НЕТ.

«В письме, адресованном его жене, он сетует, что россияне сделали из них пушечное мясо, оставив без оружия, средств личной защиты и боекомплекта. «Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать и летом щас бы на море:))» (орфография сохранена)», - отмечает Березовец.

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