Агроусадьбы в Беларуси ждет ревизия 6 9.09.2022, 15:44

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Этим займется спецкомиссия.

Агроусадьбы в Беларуси ждет ревизия. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. В пятницу он участвовал в совещании у Александра Лукашенко, на котором рассматривался проект указа по развитию агроэкотуризма. В соответствии с документом, местные власти получат новые полномочия. Например, они будут определять районы или регионы, «где необходимо стимулировать развитие данного вида туризма». Возле крупных городов агроэкотуризм активно развивается, а в отдаленных местностях ситуация хуже.

Также в нем закреплена ответственность хозяев агроусадеб за общественный порядок на своей территории (раньше за это отвечали только посетители). Работа над проектом еще длится, но он почти готов, отметил министр.

Ревизией агроусадеб займется спецкомиссия, которую еще планируется создать. «В каждом регионе у нас определены комиссии, — говорил Ковальчук. — Они будут определять, что это: гостиница, ресторан или агроэкоусадьба. И уже в соответствии с разрешением комиссии будет предоставлено право заниматься тем или иным видом деятельности».

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