Ученые рассказали, каким удивительным свойством обладали египетские пирамиды 3 9.09.2022, 16:15

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Именно поэтому их называли алмазами посреди пустыни.

Египетские пирамиды можно назвать самыми загадочными строениями в мире. До сих пор об этих сооружениях существует множество мифов. Но есть и удивительные факты, которые смогли обнаружить ученые.

Говорят, что пирамиды - это и календарь, и часы, то есть два в одном. Кроме того, весной у пирамид нет тени. Пока что специалисты не смогли понять, как египтянам удалось добиться такого эффекта.

Тем не менее ученые выяснили, почему пирамиды называли алмазами среди пустыни.

Египетские пирамиды обладали удивительным свойством. Именно поэтому их называли алмазами посреди пустыни

Дело в том, что сначала построены были пирамиды из камня, а полировали их известняком. В результате эти сооружения были белого цвета, а солнечные лучи, отражаясь от гладкой поверхности пирамид, придавали им блеск. Причем этот блеск виден был с огромного расстояния.

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