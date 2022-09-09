ВСУ нанесли удары по переправе в районе Дарьевки и мосту возле Новой Каховки
- 9.09.2022, 16:19
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Озвучены потери врага.
Силы обороны Украины продолжают вести активные действия на Херсонском направлении в целях улучшения положения на линии фронта. Силу огневого контроля ВСУ почувствовали на себе районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника, понтонная переправа в районе Дарьевки и мост в районе Новой Каховки.
Об этом сообщило оперативное командование «Юг». Сводка (на 13:00 пятницы, 9 сентября) была опубликована пресс-службой в аккаунте в Facebook.
По результатам боевой работы уже подтверждено уничтожение 11 оккупантов, двух танков Т-80, боевой машины десанта и двух самоходных пушек 203 калибра «Пион».
Авиацией ВСУ по вражеским позициям было нанесено два удара, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач.
В ОК «Юг» добавили, что оккупанты сейчас сосредоточены на удержании занимаемых рубежей. Военные РФ проводят перегруппировку, выискивают возможности налаживания логистического обеспечения подразделений, активизируют воздушную разведку.