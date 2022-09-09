Годовая инфляция в Беларуси в августе составила 17,9% 9.09.2022, 16:29

При этом цены на многие товары выросли сильнее, чем свидетельствует государственная статистика.

В августе годовая инфляция в Беларуси составила 17,9%. Об этом сообщает Белстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 18,9%, непродовольственные — на 20,9%, а услуги — на 12,2%.

При этом в августе по сравнению с июлем цены на продовольственные товары стали дешевле на 0,7%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%, а услуги — на 0,3%.

По итогам июля Беларусь заняла первое место среди стран ЕАЭС по уровню годовой инфляции (+18,1%). Далее идут Россия (+15,1%), Казахстан (+15%), Кыргызстан (+9,6%) и Армения (+9,3%)

По прогнозам экономистов, концу года инфляция в Беларуси может составить 19%.

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