Белорусский рынок труда в кризисе

Белорусский рынок труда в кризисе1
- 9.09.2022, 16:53
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Работодатели снизили поиск кадров.
Работодатели в 2022 году снизили поиск кадров, а соискатели, напротив, стали активно искать работу.
В 2022 году белорусские снизили поисковую активность. Динамика выставления вакансий на сервисе rabota.by оказалась худшей по сравнению как с прошлым, так и с позапрошлым годом.
Это видно по графику, опубликованному директором сервиса Светланой Шапоровой на Рrobusiness.
Соискатели, напротив, почувствовав апрельский кризис, резко увеличили свою активность. В апреле количество активных резюме выросло на 24% к началу года.
Как видно на графике, в 2022 году белорусы более активно начали искать работу по сравнению с прошлым и позапрошлым годами.
Однако конкуренция между соискателями чуть остыла. Сейчас на 1 вакансию приходится около 8,5 резюме. В апреле конкуренция достигала отметки 11,2 резюме.
В Минской области (без учета самой столицы) конкуренция за вакансии наименьшая среди всех областей — 7,1 (для сравнения, средняя конкуренция в Гомеле и Гомельской области — 13,1).
«Сильно отличается и ситуация в разрезе профессиональных областей. Например, наибольшая конкуренция отмечается среди студентов и тех, кто только начинает свою карьеру», - пишет Светлана Шапорова.