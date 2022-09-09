Белорусский рынок труда в кризисе 1 9.09.2022, 16:53

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Фото: bymedia

Работодатели снизили поиск кадров.

Работодатели в 2022 году снизили поиск кадров, а соискатели, напротив, стали активно искать работу.

В 2022 году белорусские снизили поисковую активность. Динамика выставления вакансий на сервисе rabota.by оказалась худшей по сравнению как с прошлым, так и с позапрошлым годом.

Это видно по графику, опубликованному директором сервиса Светланой Шапоровой на Рrobusiness.

Соискатели, напротив, почувствовав апрельский кризис, резко увеличили свою активность. В апреле количество активных резюме выросло на 24% к началу года.

Как видно на графике, в 2022 году белорусы более активно начали искать работу по сравнению с прошлым и позапрошлым годами.

Однако конкуренция между соискателями чуть остыла. Сейчас на 1 вакансию приходится около 8,5 резюме. В апреле конкуренция достигала отметки 11,2 резюме.

В Минской области (без учета самой столицы) конкуренция за вакансии наименьшая среди всех областей — 7,1 (для сравнения, средняя конкуренция в Гомеле и Гомельской области — 13,1).

«Сильно отличается и ситуация в разрезе профессиональных областей. Например, наибольшая конкуренция отмечается среди студентов и тех, кто только начинает свою карьеру», - пишет Светлана Шапорова.

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