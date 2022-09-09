Украина может выиграть войну и освободить Крым 4 9.09.2022, 17:03

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Генерал США спрогнозировал сроки.

Война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, а ВСУ имеют все шансы освободить захваченный Крым, заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Они (ВСУ, - ред.) поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года», - цитирует его Newsweek.

Он обратил внимание на то, что оккупанты РФ практически исчерпали возможности для наступления, при этом они контролируют всего 20% территории Украины.

Американский военачальник уверен в том, что дальнейшие успехи Украины на поле боя невозможны без продолжения активной поддержки со стороны Запада.

«Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать», - добавил Ходжес.

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