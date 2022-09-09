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На Харьковщине ВСУ уничтожили танк «вагнеровцев»

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  • 9.09.2022, 17:17
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На Харьковщине ВСУ уничтожили танк «вагнеровцев»

Вражеская бронетехника была утилизирована из ПТРК Javelin.

Во время контрнаступления на Харьковщине ВСУ сожгли танк «вагнеровцев», попав во вражескую бронетехнику из ПТРК Javelin.

Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, танк оккупантов был уничтожен вблизи населенного пункта Граково, что в Чугуевском районе Харьковской области.

«Граково возле трассы M03. Харьковщина. Все, что осталось после встречи российского танка «Вагнер» с американским Javelin FGM-148», – написал Цаплиенко.

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