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Белорусские врачи назвали четыре простых правила для укрепления иммунитета осенью

  • 9.09.2022, 17:26
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Белорусские врачи назвали четыре простых правила для укрепления иммунитета осенью

Чтобы хорошо себя чувствовать нужно соблюдать каждый день выполнять каждый день простые рекомендации.

Белорусские медики рассказали, как укрепить иммунитет от различных бактерий и вирусов, которые атакуют организм человека осенью.

Иммунитет человека основывается на четырех основных принципах – это правильное питание, богатое витаминами, полноценная работа кишечника, а также здоровый образ жизни, пишет «Комсомолка».

Питание

Правильное сбалансированное питание должно быть богато белками, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами, микроэлементами. Для укрепления иммунитета существует также диета. В нее входит сокращение в рационе быстрых углеводов, сахаров, добавление большего количества белка, так как иммунные клетки и антитела строятся из белков.

Витамины

Также необходимыми элементами для укрепления иммунитета являются витамины D, С, А и цинк. Причем главный витамин среди них – С, большое его количество содержится в зелени, например, укропе и петрушке.

Что касается витамина D - он также необходим для нормального функционирования иммунной системы. Взрослому человеку необходимо принимать 1500-2000 международных единиц витамина D в сутки.

Кишечник

Также медики рассказали, что на состояние иммунной системы влияют стрессы и работа кишечника. Процессы этих систем организма тесно взаимосвязаны.

- Для того, чтобы в нашем кишечнике иммунитет полноценно работал, нам нужна хорошая микрофлора. Чтобы у нас была хорошая микрофлора, нам надо начинать с ротовой полости, - советует нутрициолог Дарья Смолич.

Это значит, что следует тщательно пережевывать пищу, поскольку, если она попадет в желудочно-кишечный тракт большими кусками, организм вместо выработки иммунитета займется процессом переработки пищи.

Многие знают, что рост бактерий осуществляется в кислой среде. Поэтому для защелачивания организма нужно утром пить теплую воду с лимоном, тем самым предотвращая рост бактерий. Кроме того, она ускоряет метаболизм, способствует похудению и укрепляет иммунитет.

Здоровый образ жизни

Еще один хороший способ укрепить иммунитет – высыпаться. Дело в том, что с 22 часов до 1 часа ночи вырабатывается главный иммунный гормон – мелатонин.

- Для того чтобы наш иммунитет был крепким и устойчив к развитию инфекционных заболеваний, необходимо в первую очередь отказаться от вредных привычек, соблюдать режим тренировок, взрослому человеку минимум 150 минут умеренных тренировок в неделю, это ходьба быстрая, плавание, велосипед, легкий бег, - рекомендует врач-терапевт высшей категории Юлия Шпилевская.

Также стоит прислушиваться к своему эмоциональному состоянию и ни в коем случае не давать победить себя депрессии и хандре.

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