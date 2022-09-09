Белорусские врачи назвали четыре простых правила для укрепления иммунитета осенью 9.09.2022, 17:26

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Чтобы хорошо себя чувствовать нужно соблюдать каждый день выполнять каждый день простые рекомендации.

Белорусские медики рассказали, как укрепить иммунитет от различных бактерий и вирусов, которые атакуют организм человека осенью.

Иммунитет человека основывается на четырех основных принципах – это правильное питание, богатое витаминами, полноценная работа кишечника, а также здоровый образ жизни, пишет «Комсомолка».

Питание

Правильное сбалансированное питание должно быть богато белками, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами, микроэлементами. Для укрепления иммунитета существует также диета. В нее входит сокращение в рационе быстрых углеводов, сахаров, добавление большего количества белка, так как иммунные клетки и антитела строятся из белков.

Витамины

Также необходимыми элементами для укрепления иммунитета являются витамины D, С, А и цинк. Причем главный витамин среди них – С, большое его количество содержится в зелени, например, укропе и петрушке.

Что касается витамина D - он также необходим для нормального функционирования иммунной системы. Взрослому человеку необходимо принимать 1500-2000 международных единиц витамина D в сутки.

Кишечник

Также медики рассказали, что на состояние иммунной системы влияют стрессы и работа кишечника. Процессы этих систем организма тесно взаимосвязаны.

- Для того, чтобы в нашем кишечнике иммунитет полноценно работал, нам нужна хорошая микрофлора. Чтобы у нас была хорошая микрофлора, нам надо начинать с ротовой полости, - советует нутрициолог Дарья Смолич.

Это значит, что следует тщательно пережевывать пищу, поскольку, если она попадет в желудочно-кишечный тракт большими кусками, организм вместо выработки иммунитета займется процессом переработки пищи.

Многие знают, что рост бактерий осуществляется в кислой среде. Поэтому для защелачивания организма нужно утром пить теплую воду с лимоном, тем самым предотвращая рост бактерий. Кроме того, она ускоряет метаболизм, способствует похудению и укрепляет иммунитет.

Здоровый образ жизни

Еще один хороший способ укрепить иммунитет – высыпаться. Дело в том, что с 22 часов до 1 часа ночи вырабатывается главный иммунный гормон – мелатонин.

- Для того чтобы наш иммунитет был крепким и устойчив к развитию инфекционных заболеваний, необходимо в первую очередь отказаться от вредных привычек, соблюдать режим тренировок, взрослому человеку минимум 150 минут умеренных тренировок в неделю, это ходьба быстрая, плавание, велосипед, легкий бег, - рекомендует врач-терапевт высшей категории Юлия Шпилевская.

Также стоит прислушиваться к своему эмоциональному состоянию и ни в коем случае не давать победить себя депрессии и хандре.

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