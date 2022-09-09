В финале Лукашенко все одно светит петля 10 Юрий Романенко

9.09.2022, 17:56

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У Путина сейчас большой соблазн заставить Беларусь напасть на Украину.

Удар ВСУ в Харьковской области поставил Россию перед необходимостью как-то купировать удары Украины. Одинако, ключевая проблема России в текущий момент – где взять резервы. Фактически Россия теряет одну БТГ в сутки. Это очень большие потери, которые нельзя восполнить быстро. Поэтому у Путина сейчас может быть соблазн заставить Лукашенко напасть на Украину или создать видимость такой угрозы, чтобы Украина не имела резервов необходимых на востоке и юге.

Понимая это ВСУ вместе с другими силовыми ведомствами начали учения «Північний буревій-2022». По сути, Украина открыто показывает Луке, что если он полезет к нам, то этот картофельный *** Путина получит по рогам.

Мотивации воевать у белорусов еще меньше, чем у мобиков из ОРДЛО. Белорусы в основной массе ( а это процентов 90-95%) хотят остаться в стороне от войны. Лука также понимает, что открыв второй фронт на земле он уже никак он может остановить Украину от ударов по инфраструктуре и даже наземной операции. Благо в Беларуси все близко, потому Украина даже существующим вооружением может откошмарить РБ по полной. А с учетом поставок по ленд-лизу такие возможности будут только расти.

Потому усатый таракан должен выбрать, нарваться сейчас и получить по рогам сейчас, или просидеть еще год-два и получить по рогам потом. Потому что Бучу и зверства на Киевщине, сотни ракет, запущенных с территории РБ Лукашенко никто не простит в Украине. Потому сколько веревочке не виться в финале Лукашенко все одно светит петля.

Юрий Романенко, Facebook

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