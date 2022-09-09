Сколько стоит сыграть свадьбу, чтобы было «как у людей» 9.09.2022, 18:10

Можно организовать шикарный праздник и при этом сэкономить.

Как изменились свадьбы: какие традиции пользуются спросом, а от каких все чаще отказываются? На чем точно можно сэкономить? Что подарить молодоженам? «АиФ» разбирался в вопросах с помощью экспертов.

Самые близкие

«Концепция современной свадьбы предполагает формат вечеринки до 30 человек, где собираются самые родные и близкие. Конечно, есть и большие свадьбы, но это редкость, - рассказывает свадебный организатор Елена Старовойтова. - На площадках, где проходит мероприятие, организуют много так называемых зон активностей (проводятся игры, устраиваются мастер-классы). Это все помогает создать атмосферу скорее вечеринки, чем банкета. Типичная белорусская свадьба в наше время - это выездная регистрация, коттедж, много зелени, фуршет, легкая музыка, несколько зон активностей».

«Молодожены все чаще отказываются от соблюдения традиций или упрощают их, - утверждает свадебный организатор Виктория Велимович. - Каравай не кусают, а ломают. Стихов при этом не читают. Выкупы в наше время встречаются крайне редко, молодожены предпочитают заменять эту традицию совместным сбором в каком-нибудь красивом отеле. Гостей больше не возят с собой по местам фотосессии, чтобы те не устали, - им лучше приехать красивыми и свежими сразу к фуршету. А вот на рождение мальчика/девочки обычно собирают. Очень популярны на свадьбах видео для родителей со словами благодарности/историями из детства. Вечером, как правило, на выездных регистрациях устраивают салют и проводят какую-нибудь красивую церемонию (например, «винную»: запечатывают в капсулу любимое вино молодоженов и письма, написанные друг другу накануне свадьбы)».

Что подарить

«Подарки на свадебные мероприятия остаются по большей части традиционными. Всегда уместно подарить деньги. Кроме того, дарят фарфоровые сервизы, хрусталь, приборы из серебра, постельное белье из добротного хлопка или натурального шелка, столовые наборы скатертей и салфеток с вышивкой (например, с монограммой будущих супругов) и прочие предметы быта - все это уместно, - перечисляет консультант по этикету и протоколу Евгения Сахарова. - И, конечно же, цветы - обязательный дополнительный атрибут к любому подарку. После свадебного торжества они будут еще некоторое время украшать обстановку в доме молодых супругов и напоминать о радостном дне».

Что-то необычное

«Все свадьбы отличаются друг от друга своей атмосферой, - продолжает Елена Старовойтова. - Но, пожалуй, самая яркая свадьба, которую я проводила, была в этому году. Ее тематикой стал космос. Весь декор был в «космических» тонах. Звучала речь Гагарина, кольца выносил космонавт, книга пожеланий содержала страницу с изображением звездного неба, которое было в момент регистрации у нас над головой. Одним словом - космос!»

«Как-то к нам пришла пара, которая хотела организовать свадьбу как можно быстрее. А точнее - за четыре дня, - вспоминает свадебный организатор Анна Монголова. - У них были только платье невесты и мечта провести церемонию на Мальдивах. Но так как свадьба там - удовольствие не из дешевых, а времени у нас было мало, местом проведения торжества мы выбрали белорусские меловые озера под Волковыском. Дорога была не из коротких, но у нас получилось доставить туда мебель, декор, арку и организовать кейтеринг (услуга выездного ресторана)».

На чем сэкономить

«Бюджет средней свадьбы увеличился процентов на 20% (что сколько стоит - см. инфографику), - подсчитывает Елена Старовойтова. - Это произошло за счет увеличения стоимости продуктов, аренды помещений, декора (в основном все цветы завозные), костюмов и платья».

«С 2020 года, когда начался «ковид», многие массовые мероприятия находились под угрозой срыва, стали популярны фуршетные свадьбы для самых близких. В новом формате мероприятия проводились на открытом воздухе, а количество приглашенных сократилось, - утверждает свадебный организатор Алеся Монголова. - Конечно, необходимо было оптимизировать и бюджет свадеб. Вот отличные советы о том, на чем можно сэкономить и при этом не нанести «ущерб» празднику:

Место проведения. Выбирайте площадку для свадьбы на будний день, потому что цены в будни и выходные могут различаться практически в два раза.

Время проведения. Помните, если свадьба занимает не больше 4-5 часов (такие называют фуршетными), все подрядчики уступают в цене.

Кейтеринг. Формат фуршетной свадьбы позволяет обойтись без полноценного банкетного меню. Для гостей предусмотрен приветственный фуршет, а при посадке за столы подают порционный салат и горячее (этого вполне хватает, чтобы полноценно поесть).

Ведущий. Ведущий в будний день на 4-5 часов обойдется значительно дешевле.

Техническое оснащение, звук. Для фуршетной свадьбы не нужен полноценный комплект оборудования, вполне можно обойтись без диджея, достаточно портативной колонки.

Фотограф. У фотографов есть определенные свадебные пакеты, а есть и почасовая оплата. Пригласите фотографа на 4 часа, это будет гораздо дешевле.

Видеограф. Точно так же и с видеографом - закажите его на пару часов, клипа длиной до пяти минут вполне достаточно.

Декор. Искусственные цветы смотрятся хуже живых. Сэкономить можно, используя сезонные белорусские цветы. Расположите гостей за общим столом, это позволит протянуть одну цветочную композицию через весь стол.

Музыканты. Чтобы сэкономить, пригласите не кавер-бэнд, а солистку/певицу.

Роспись. Торжественная роспись в загсе по стоимости отличается от неторжественной. Многие сейчас расписываются вдвоем, а для гостей ведущий проводит выездную регистрацию.

А ВЫ ЗНАЛИ?

«Регистрировать брак могут только работники органов ЗАГС, - напоминает начальник отдела ЗАГС администрации Первомайского района г. Минска Юлия Виноградова. - Но, если выбранные вами день или время заняты, а у работника загса нет возможности провести выездную церемонию, можно нанять свадебного организатора или ведущего, которые проведут на месте выезда просто церемонию, без регистрации. А зарегистрировать брак можно или до этого, или после».

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