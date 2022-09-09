«Была радостная, что ее не забывают» 1 9.09.2022, 18:29

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Марфа Рабкова

Муж Марфы Рабковой встретился с ней в СИЗО после приговора.

В Минском городском суде 6 сентября политзаключенную координатора волонтерской службы «Весны» Марфу Рабкову приговорили к 15 годам колонии. Через день ей разрешили через стекло на час встретиться с мужем, последнее свидание с которым было год назад. Вадим рассказал о встрече с Марфой Рабковой.

«Встреча длилась час. Нас посадили в ту же кабинку, что и год назад.

Выглядит по сравнению с прошлым годам нормально. Бледная, конечно, не хватает солнца. Худая. Сказала, что весит около 45 килограмм. Но более энергичная, потому что год назад она чуть живая была — тогда она очень болезненно выглядела. Здоровье все ещё беспокоит. Она по-прежнему испытывает болевые ощущения в шее из-за новообразований в щитовидной железе, продолжают разрушаться зубы, и с недавнего времени появились проблемы с неврологией в области рёбер. Очень переживает за маму, всё расспрашивала.

Передал ей приветы — она очень благодарит всех. Рассказал про международную поддержку и реакции на приговор международного сообщества — была радостная и довольная, что её не забывают.

Приговор восприняла адекватно, говорит: «Бред». На амнистию даже близко не рассчитывает… Но надеется на лучшее! Рассказала, что в основу обвинения также легли задачи по уголовному праву в ЕГУ, когда статьи Уголовного кодекса разбирали с точки зрения обвинения и защиты. У неё нашли файлы с решением этих упражнений, где она расписывала, что нужно сделать, чтобы не подпасть под ту или иную статью. И это квалифицировали как подготовку к преступной деятельности. Марфа говорила, что это университетские задания, но обвинение заявило, что она для избежания ответственности так делала.

Марфа рассказала, что, когда возили на последние процессы и на приговор, то в голове у неё играла «Лунная соната» Бетховена.

До этапа в колонию ей где-то три-четыре месяца — до апелляции. В это время её ещё можно поддерживать посылками, даже медицинскими, денежными переводами. Когда переведут в колонию — уже не будет такой возможности».

Поддержите Марфу Рабкову письмами солидарности, посылками, денежными переводами по адресу:

СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Марии Александровне Рабковой

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