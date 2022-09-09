Контрнаступление ВСУ: россияне просят помощи у Красного Креста и бегут на украденных велосипедах 9 9.09.2022, 18:40

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Захватчики жалуются на мощное наступление украинцев, отсутствие боекомплекта и техники.

В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений, они просят помощь у Красного Креста и сбегают на краденных велосипедах.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

- Оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка, что находятся в Харьковской области, отошли с позиции и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Сейчас звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии Министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины, - говорится в сообщении.

Также в разведке проинформировали, что оккупанты пытались оказать сопротивление украинскому наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Впрочем понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за недостающей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Много военных идет пешком.

Кроме того, как отмечается, на Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем нарастает недовольство новым подкреплением - большинству «новобранцев» 55-60 лет.

- Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли «свежих» солдат с территории РФ. Впрочем пополнение категорически отказывается участвовать в наступательных боевых действиях. Также известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Вместе с тем, в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВС Украины - это фейковая «пиар-акция». Кремлевская пропаганда пытается убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении – «показательное выступление» для Европы и цивилизованного мира. А все предоставленное западное вооружение и военная техника проданы неизвестным покупателям, - заявили в ГУР.

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