В Гомеле лукашисты торжественно открыли площадку, которой по документам не существует 5 9.09.2022, 18:43

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Из бюджета на площадку выделили $407 тысяч.

8 сентября в Гомеле в Советском районе прошло открытие спортивно-игровой зоны. Еще в июне на этом месте был бассейн «Дельфин», пишет «Флагшток».

Несмотря на торжественное открытие объекта, тендер на него до сих пор не проведен. Заявки на участие в торгах гомельский УКС будет принимать до 11 сентября. А начало строительства запланировано только на конец сентября. Всего из средств бюджета будет выделена сумма, эквивалентная 407 000 долларов.

Показательно, что в торжественном открытии объекта, которого по документам еще нет, принимали участие три первых лица Гомельской области: председатель облисполкома Иван Крупко, председатель горисполкома Петр Кириченко и инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.

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