Военный эксперт: Теперь Украина навязывает россиянам ход военных действий 3 9.09.2022, 18:53

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Каждый километр дается ВСУ большой ценой, но процесс пошел.

Успехи ВСУ на фронте не означают скорое наступление победы, но процесс пошел, считает военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По мнению эксперта, украинцы на данном этапе переиграли россиян со всем их масштабом, пишет nv.ua.

- Главное, что я могу сказать: Украина теперь навязывает россиянам, что, где и когда будет происходить. Где будет взрываться, где – наступление, – прокомментировал он.

Ступак отметил, что россияне не рассчитывали на контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях.

- Видимо, они до конца не верили, что Украина попытается и там наступать, и здесь наступать. А если попробуют, будет ли оно успешным? Украинцы попробовали, и мы видим, по крайней мере здесь, успешное контрнаступление... Мы видим, какой срач это вызвало в русских пабликах. Без преувеличения: сначала они говорили, что все под контролем, только надо фронт подровнять, он немножко упал у нас, – рассказал Ступак.

В то же время он подчеркнул, что успехи на фронте не означают, что победа уже близко.

- Процесс пошел, да, он не будет быстрым. Не надо ожидать буквально на следующей неделе уже парад в Изюме или где-нибудь в других городах. Каждое расстояние, каждый километр дается действительно большой ценой, очень тяжело. Но процесс пошел и дорога будет тяжелой, но она уже есть, – считает эксперт.

Он также напомнил, что осознание реалистичных сроков окончания боевых действий важно не только для украинцев, но и для стран-союзников.

- Мы посылаем [списки] нашим европейским, западным друзьям, что нам нужно, какая помощь нужна на длительное время, поскольку мы видим, что война будет продолжаться, – сказал Ступак.

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