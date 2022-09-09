В «Белгазпромбанке» массово задержали инкассаторов

В «Белгазпромбанке» массово задержали инкассаторов2
- 9.09.2022, 18:58
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Они находятся на Окрестина.
Читатели «Зеркала» рассказывают, что 6 сентября в «Белгазпромбанк» пришли силовики. По информации нескольких не связанных друг с другом источников, задержаны «10 или 11» сотрудников инкассаторской службы. Сообщается, сейчас инкассаторы находятся на Окрестина: они получили сутки.
— Задержали 11 человек, все — инкассаторы банка, — рассказал один из читателей. — Всех обвинили в «неповиновении милиции» и дали по 14 суток.
Сотрудник «Белгазпромбанка», с которым журналисты связались, подтвердил: задержания инкассаторов были.
— Некоторых задерживали достаточно жестко. Одному даже сломали плечо или руку — якобы за оказание сопротивления. У самих инкассаторов дома прошли обыски, — рассказал сотрудник банка. Мужчина точно не знает, за что задерживали сотрудников. — У нас только обрывочные сведения. Вроде бы за оскорбление Лукашенко во внутреннем чате. Говорят, кто-то слил их переписку.
По данным работника банка, задержаны «10 или 11 человек», в том числе и начальник службы инкассации.
— Сейчас они на Окрестина, но говорят, что ими уже интересуется СК, — добавляет сотрудник.
Телеграм-каналы 8 сентября сообщали, что задержанных больше — 14 человек.
Получить оперативный комментарий от пресс-службы банка журналистам не удалось.