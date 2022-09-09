Начальная школа в Чехии: как это устроено 9.09.2022, 19:05

1,142

Школьное образование в Чехии поразило семью из Минска.

Школьное образование в Чехии, согласно международным рейтингам (TIMSS и PISA), дает возможность маленьким чехам справляться с заданиями лучше их сверстников из развитых стран – особенно по математике и естественным наукам. «Европульс» выяснил, как устроена чешская школа сейчас и как она меняется.

Как устроено школьное образование в Чехии?

С 3–4 лет ребенка можно отдать в детский сад. Последний год перед поступлением в школу считается почти обязательным. Поговаривают, что этот статус могут за ним закрепить на законодательном уровне, но пока детский сад — дело добровольное.

Главная задача детского сада — адаптировать ребенка к жизни и работе в коллективе.

При этом во многих детских садах подопечных понемногу обучают чтению, письму и счету, а также английскому языку. Все занятия проходят в игровой форме.

Помимо государственных детских садов существуют и частные, но им в основном отдают предпочтение рьяные адепты раннего развития и иностранцы, которых в Чехии не так много.

Обязательной в Чехии является так называемая элементарная школа — начальная, куда ходят дети с 6 до 15 лет. Первые 5 классов — первая ступень этой школы — соответствуют российской «началке». Большинство предметов ведет один учитель. Исключения: иностранные языки (с 1-го класса обязательно изучают английский) и физкультура, иногда другие предметы, вроде музыки и пения.

Вторая ступень чешской элементарной школы (6–9 классы) соответствуют средней школе в России. Здесь вводятся новые предметы, например, вместо урока «Человек и природа» появляются отдельные биология, география, физика и химия. Каждый предмет ведет узкопрофильный преподаватель.

Окончив элементарную школу, 15-летние чехи могут поступить либо в гимназию (Gymnázium), которая дает более классическое образование, либо в техническую школу (Střední odborná škola) или техническое училище (Střední odborné učiliště), где дают более практические знания.

Как правило, эту ступень обучения заканчивают в 18–19 лет. Большинство выпускников гимназий и технических школ поступают в университеты, а после технического училища молодые чехи отправляются работать.

Как выбирают элементарную школу?

По словам Анны из Брно, матери третьеклассника Макса, для большинства родителей в Чехии вопрос выбора школы (да и детского сада) — это очень просто. Всем детям положено место в государственных детском саду и школе по месту жительства. В детсадовских группах и школьных классах учатся от 15 до 24 детей, и проблем с местами практически не бывает.

Все государственные элементарные школы в Чехии дают более или менее одинаковое образование, и каждый ребенок приписан к школе по месту жительства. Так что возить его на занятия через полгорода нет никакого смысла, поясняет Анна.

Иностранцы, приехавшие в Чехию с семьей, тоже, как правило, отдают детей в государственные школы по месту жительства.

— Мы отдали детей в государственную школу, — рассказывает Игорь, переехавший в Прагу из Минска с женой и двумя дочерьми. — Причем это надо было сделать быстро, буквально в течение трех дней, иначе возникли бы проблемы с миграционной службой.

Игорь с женой состоят в сообществе для экспатов, участники которого время от времени делятся друг с другом опытом. Одни дотошные родители из их числа досконально изучили пражские школы и однажды рассказывали о результатах своего анализа. В их «выборку» вошли даже специальные двуязычные школы для экспатов, которые существуют в Праге. Но, по словам Игоря, отдавать туда детей не захотелось.

— Может быть, в средней школе есть смысл выбирать, — рассуждает Игорь, чья старшая дочь Алла в этом году поступила в среднюю техническую школу и планирует потом поступать в технический ВУЗ. — Из гимназий выходит больше политиков или ученых, а технические школы готовят технарей и бизнесменов. Но до этого я не вижу смысла.

Вплоть до окончания элементарной школы вступительных экзаменов практически нет. С новым учеником могут побеседовать и дать ему что-нибудь прочитать.

Для иностранцев главный критерий — уровень владения чешским языком. Например, обе дочери Игоря после переезда потеряли один год обучения по сравнению с белорусской школой, и это далеко не худший вариант.

— Когда Алла начала учиться в пражской школе, в их 7-м классе был китаец, которому было лет 17, — вспоминает Игорь.

При этом все ученики, не владеющие чешским, могут подтянуть язык со школьным педагогом бесплатно.

Государственные школы стремятся адаптировать не только детей-иностранцев, но и учеников с особенностями развития.

— У нас в Минске таких детей отдавали в спецшколы, а тут они учатся вместе со всеми. Правда, каждого ребенка на всех уроках сопровождает тьютор — пани ассистентка, — рассказывает Игорь.

По его словам, дети с особенностями развития в классе — явление систематическое. Такие дети с особенностями учились вместе с обеими его дочерьми, по 1–2 школьника в классе.

— Я считаю, это очень хорошая инициатива, — кивает Анна. — В классе Макса детей с особенностями нет, но если они появятся, я буду только рада, да и другие родители, наверное, тоже.

Сколько в чешских школах уроков и предметов?

В элементарных школах Чехии пятидневка. У первоклассников каждый день 4 урока по 45 минут каждый, а к девятому классу их количество вырастает до 6–7 в день.

Работу учеников оценивают по пятибалльной шкале. Но с точки зрения россиянина она перевернута: единица — самая высокая оценка, а пятерка — самая низкая.

Количество предметов тоже растет год от года. К выпускному классу чешский школьник осваивает примерно 15 дисциплин, среди которых 12 обязательны во всех школах, а остальные могут варьироваться. Среди обязательных предметов математика, физика, химия, история, география, родной и два иностранных языка, рисование, музыка.

Предметы, связанные с компьютером, в перечень обязательных не входят, но в большинстве школ их преподают.

— У старшей дочери любимым предметом был промышленный дизайн, — рассказывает Игорь. — Начинали с рисования, она вообще любит рисовать. Потом перешли на программы, где создаются 3D модели. Иногда им давали вольную тему, но чаще были практические задания, например, спроектировать чайник. Не скажу, что это было как-то углубленно — занятия проходили раз в неделю, — но общее представление можно было получить.

Самостоятельность без помощи родителей

Родителей редко вовлекают в школьные дела — только если у ребенка систематические проблемы. Обычно родители заглядывают в школу раз в год, на день открытых дверей. Там они могут поговорить с профильными преподавателями, но чаще просто слушают речь директора и общие слова от классного руководителя.

О том, чтобы вместе с детьми делать домашнее задание, по словам Анны, речи не идет, родительские чаты — тоже скорее исключение, чем правило.

Вместо привычных российских четвертей итоговые оценки в Чехии выставляются по полугодиям, причем только со второй ступени.

— У них в элементарных классах вообще а-ля детский сад, детей не трогают с оценками и домашними заданиями, — сетует Игорь, ностальгируя по собственной школе, где «задавали много и спрашивали серьезно». — А потом, с 6-го класса, начинается история с зачетами. Перед контрольной ребенок может сидеть целый вечер готовиться, а обычно дома ничего делать не надо. Я такой системы не понимаю.

Учеба ради оценок?

В школах большой упор делается на работе в классе и самостоятельном освоении материала, над душой у каждого ученика учитель не стоит. Задания вроде совместных проектов или самостоятельных исследований — редкость.

При этом систему в целом ругают как слишком зацикленную на оценках, а не на получении знаний и навыков.

Впрочем, настоящая погоня за оценками начинается уже после обязательной элементарной школы, в гимназиях и технических школах. Дело в том, что там оценки влияют на поступление в вуз.

— Конечно, оценки — это не самоцель обучения, — считает Анна. — Но без хороших оценок не поступить в престижный вуз и не найти потом хорошую работу. Хороший диплом ценится работодателями. Без хорошего диплома в Чехии действительно трудно устроить свою жизнь.

Что в чешской школе есть кроме уроков?

Школа в Чехии — это далеко не только уроки и экзамены. Школы регулярно проводят всевозможные вылазки.

— Раз или два в месяц у них обязательно какие-нибудь поездки. Могут просто в парк сходить или в ботанический сад, — делится Игорь. — Когда младшая училась в 4-м классе, они каждый вторник ездили в бассейн на полдня, а потом возвращались в школу доучиваться.

А раз в год школьники ездят в другие страны. Некоторые такие поездки укладываются в один день — так младшая дочка Игоря ездила в Германию. Другие заграничные путешествия длятся от нескольких дней до пары недель.

В Чехии все катаются на горных лыжах, и школьники (как правило в 7-м классе) на две недели выезжают в горы учиться.

Кстати, любовь чехов к горным лыжам привела к еще одной любопытной особенности. Весенние каникулы в разных школах не совпадают. Дело в том, что каникулярную неделю, как правило, проводят на горнолыжных курортах, и чтобы минимизировать толчею, школы разных регионов отпускают своих подопечных по очереди.

Организация всех выездных мероприятий лежит на плечах школьной администрации, родители, как правило, не вмешиваются.

— Кажется, одна моя знакомая, которая работает в приюте для животных, организовывала поездку туда для всего класса, где учится ее сын. Но это скорее исключение, чем правило, — рассказывает Анна.

Чем и как кормят в чешской школе

Больше всего родительского участия нужно для организации питания. Школьникам полагается горячий обед. Младшеклассники едят его после занятий, а ученики старше — на большой перемене. Родители каждую неделю должны на специальном сайте выбирать меню на каждый день.

— Если забудешь, твой ребенок будет есть что останется, — говорит Игорь. — В меню, как правило, домашняя кухня: супы и мясное блюдо с гарниром.

Помимо обеда дети в школе могут перекусывать — чаще всего тем, что им дали с собой родители.

— В нашей школе столовая открывается только на время обеда, а так в здании есть вендинговый автомат с закусками и водой. Скоро воду в бутылках перестанут продавать и поставят кулер, — говорит Анна. — Но есть школы, где столовая работает все время или несколько перемен подряд.

А что после уроков?

Помимо школы дети в Чехии часто ходят в кружки или секции.

— Это отдельные заведения, вроде домов культуры. — рассказывает Игорь. — Занятия там платные, но недорогие. Надо записаться и ждать, когда наберется группа. Вот мы хотели младшую отдать в театральную студию, записали ее летом, но группа так и не собралась, и к Новому году нам вернули деньги с извинениями.

Старшей дочери Игоря повезло больше. Она увлекается рисованием и легко нашла подходящий кружок — в Чехии рисование тоже популярно. Еще среди распространенных «дополнишек» есть спортивные секции, музыка и иностранные языки. Существуют кружки и частные репетиторы по подготовке к экзаменам, но большинство школьников и их родителей полагаются на свои силы.

Реформа образования: поиск информации, развитие креативности и командная работа

В 2019 году исследование TIMSS Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA выявило неприятный факт: чешские дети не любят ходить в школу. По крайней мере, меньше любят, чем школьники из других европейских стран. Для сравнения, в Чехии только 68% учеников ответили утвердительно на вопрос, любят ли они ходить в школу, а в Португалии таких было 95%.Средний показатель по ЕС превышал 80%. Вероятно, для чешского министерства образования это стало очередным аргументом в пользу того, что систему образования надо менять.

В начале 2022 года новое правительство Чехии начало готовить широкомасштабную реформу системы образования. Устаревшие подходы, основанные на зубрежке, заменят на новые, где основная задача — научить детей искать информацию, проверять ее и использовать. Больше времени будет отводиться на работу в командах и развитие креативности и нестандартных подходов.

Также планируется сократить количество обязательных предметов. Так, педагоги уже несколько лет ломают копья из-за обязательного второго иностранного языка (помимо английского), который начинается в 8-м классе. Чаще всего это немецкий, популярны также французский, испанский и русский. Многие учителя считают, что современные школьники с трудом осваивают родной язык, не говоря об иностранном, и утверждают, что эти уроки все равно не приносят результата.

Другие эксперты (в первую очередь представители министерства образования) обращают внимание общественности на то, что Чехия входит в ЕС, где официальными считаются 24 языка. Так что мультиязычность — это необходимый навык для современного европейца.

Останется ли второй иностранный язык в списке обязательных школьных предметов — покажет время. Министерство образования Чехии разрабатывает стратегию изменений, а сама реформа начнется в конце 2023 года. Новые подходы уже «обкатываются» в некоторых школах. Так, с 2021 года почти 300 школ участвуют в пилотном проекте преподавания истории ХХ века «История плюс» (Dějepis Plus). Вместо учебников учителя в нем делают упор на изучение источников, как бумажных, так и мультимедийных, и стараются не давать оценки произошедшим событиям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».