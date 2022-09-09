Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов1
- 9.09.2022, 19:18
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ВСУ не дают возможности россиянам продвинуться вглубь территории Украины.
Украинские защитники успешно отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Как отмечается, подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают возможности врагу продвигаться вглубь территории Украины.
- Украинские воины успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное, - заявили в Генштабе.