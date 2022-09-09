«Ответили, что мы не будем контактировать с дочкой» 9.09.2022, 19:26

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После скандала с частной школой ребенка минчан забрали в приют.

Эльвире Мироновой 13 лет. Она из Минска. По словам ее мамы Татьяны, в 5 и 6 классе девочка была на индивидуальном обучении, но оказалась не аттестована. Первого сентября она должна была продолжить занятия в частной школе, которая называется «Мужская гимназия». Однако 21 августа ребенка забрали в приют. Семья считает, что в сложившейся ситуации виноваты школы — государственная и частная, где училась Эльвира. У второй стороны своя правда. В сложной истории разбирался блог «Отражение».

Татьяна и ее муж — ремесленники. В 2018-м, когда Эльвира пошла в 3 класс, родители оформили ее на частичное индивидуальное обучение. Три дня в неделю девочка посещала среднюю школу № 16, два — училась дома с семьей. В четвертом классе уже полностью перешла на индивидуальное обучение, а в школе бывала только для аттестации. По словам мамы, проблем с учебой у них не было: третий и четвертый класс школьница закончила с похвальными грамотами.

— В 2020-м, когда Эльвира пошла в 5 класс, директор стала требовать, чтобы дочка начала посещать школу, — говорит Татьяна. — По закону индивидуальное обучение может быть прекращено по нескольким основаниям. Первое — по запросу ученика или его законных представителей, но мы ничего такого не писали. Второе — по решению школы, но лишь в том случае, если у ребенка за год 0 баллов по одному из предметов. Но у Эльвиры только девятки и десятки. Таким образом, когда мы подали заявление, в котором просили организовать дочке индивидуальное обучение в 2020/2021 учебном году, у директора не было оснований нам отказать.

При этом, несмотря на возражения руководителя школы, весь пятый класс Эльвира училась дома, говорит мама:

— Школе необходимо было разработать индивидуальный план с указанием даты и места, где ребенок должен проходить аттестацию. Но все, что мы получили от учебного заведения, это расписание занятий, которое Эльвире на электронную почту прислала классная. Периодически мы высылали работы дочки этому педагогу. В ответ она только хвалила ребенка. Директор же на контакт с нами не шла. Мы обращались в управление образования Фрунзенского района, комитет по образованию Мингорисполкома, а также в Министерство образования. В последнем ведомстве нам сообщили: вопрос с директором решается на уровне управления. А также пояснили, что мы можем обжаловать в суде решение школы по отказу в индивидуальном обучении. Но для этого нужно было, чтобы директор с педсоветом это решение приняли и письменно уведомили нас о нем.

Татьяна говорит, что никаких писем из школы им не приходило. После того как в школе сказали, что Эльвиру не могут аттестовать, родители девочки решили перевести ее в частную школу. Выбрали «Мужскую гимназию».

— Здесь предоставляют индивидуальное обучение. Для нас это было важно, — продолжает мама девочки. — В гимназию нам предложили приехать 25 мая 2021 года. Они хотели познакомиться с ребенком. В указанный день мы встретились с директором, описали ему свою ситуацию. Тогда же он заключил с нами договор на оказание платных услуг в сфере образования. Кроме того, он принял от нас несколько заявлений: на зачисление дочки в гимназию и шахматную школу, на организацию индивидуального обучения, а также согласие на обработку персональных данных ребенка. После этого он снял копии документов, которые нас попросили привезти. Затем нам сказали заплатить вступительный взнос 100 рублей. Эта сумма вносилась, чтобы была оказана услуга по зачислению в учебное заведение.

16 июня директор «Мужской гимназии» снова связался с Татьяной. Предупредил, что ему звонила директор СШ № 16 и сообщила, что Эльвира не аттестована за 5 класс.

— Он сказал, что за дополнительную плату школа оказывает услуги по аттестации, и предложил Эльвире ее пройти. Цена за один предмет — 50 рублей. Мы ответили, что согласны, — рассказывает Татьяна. — Директор пообещал, что аттестация будет в августе. О ее дате мы должны были узнать из телеграм-канала. Нам дали на него ссылку.

«Секретарь сказала, главное, чтобы был заключен договор. Она проверила — договор был»

Татьяна рассказывает, что в «Мужскую гимназию» дочку зачислили 25 мая 2021-го, когда она заключила договор с учебным заведением. В этот же день женщина подала заявление об отчислении дочки в СШ № 16. Третьего августа девочку отчислили из 5 класса.

— К 31 августа информация об аттестации ребенка за 5 класс все еще не пришла, и мы решили позвонить в гимназию, — продолжает мама девочки. — Секретарь нас успокоила, сказала, ничего страшного. Главное, чтобы был заключен договор. Мы назвали номер документа. Она проверила — договор был. Кроме того, специалист уточнила, оплатили ли мы вступительный взнос и обучение за сентябрь. Деньги мы внесли за два месяца вперед. 30 или 31 августа в телеграм-канал «Мужская гимназия» пришла ссылка, по которой семьи, чьи дети в 6 классе должны были учиться по индивидуальному плану, собирали в одну группу. Она называлась «МГ 6 класс». Нам назначили куратора, которая занималась процессом обучения. Педагог сразу предупредила: гимназия берет на себя ответственность только по аттестации. Остальные вопросы по обучению родители решают сами.

— А что с аттестацией Эльвиры за пятый класс?

— Ничего. Возможно, гимназия решила, что не должна нести бремя ответственности за госшколу.

— Как такое возможно, чтобы ребенок пошел в шестой класс, если не закончил пятый?

— Есть правила аттестации, в соответствии с которыми учащийся может быть зачислен в следующий класс условно. Однако затем до 10 октября учреждение образования должно его аттестовать. Ответственность за данный процесс возложена на руководство учреждения образования. Кроме того, если гимназия назначила бы Эльвире аттестацию за первую четверть 6 класса, значит, у педагогов нет сомнений, что дочь на достаточном уровне усвоила программу 5 класса. Согласитесь, нельзя решить задачи с дробями, если ты не изучил эти дроби раньше — в прошлом учебном году.

В Уставе «Мужской гимназии», который Татьяна показала, пункт об аттестации прописан так:

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать

академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается

на их родителей (законных представителей)».

«Написали из гимназии, чтобы мы забрали деньги, которые заплатили. Мы отказались»

По словам мамы, в 2021-м Эльвира приступила к обучению в 6 классе. Сразу все шло нормально. 8 октября куратор группы объявила в телеграмм-канале, что детям нужно зарегистрироваться на аттестацию за первую четверть. Для этого следовало сбросить данные ребенка в телеграм-канал. Татьяна это сделала. Говорит, никаких вопросов у куратора не возникло. Затем появился график, в какой очередности и какие предметы дети будут сдавать.

— Все начиналось 11 октября с географии. Это был понедельник. В воскресенье куратор написала: «Уважаемая мама Эльвиры, ваша дочь не является учащейся гимназии, я удаляю вас из группы», — вспоминает Татьяна. — Ни в гимназию, ни куратору мы в тот день дозвониться не смогли. Не отвечали нам в гимназии и в понедельник, поэтому мы стали писать им на электронную почту. Спрашивали, как так получилось. 13 октября мы направили в гимназию письмо, в котором написали: «Раз возникла непонятная ситуация, давайте перезаключим договор». Предлагали, давайте вы примете Эльвиру в 5 класс, досрочно аттестуете, а затем по результатам проверки решите о ее переводе в 6 класс. К сожалению, наши слова ни на что не повлияли.

По словам Татьяны, гимназия заявляет, что договор с ними расторгнут. Однако женщина при этом уверяет: документ действующий.

— Гимназия не обращалась в суд с иском о расторжении договора, — объясняет свою позицию мама. — Никаких уведомлений об этом мы не получали.

Уже 5 января 2022 года Мироновым пришло письмо из комитета по образованию Мингорисполкома. В нем сообщалось, что «Мужская гимназия» готова оказывать им образовательные услуги и допустить Эльвиру к обучению. Все это время девочка продолжала учиться дома.

— Несмотря на это, нам написали из гимназии, чтобы мы забрали деньги, которые заплатили. Мы отказались и настаивали на продолжении исполнения договора, — описывает происходящее Татьяна. — А также сообщили в комитет, что гимназия предоставила им ложную информацию. В феврале 2022-го они дали указание гимназии организовать обучение Эльвиры, но ситуацию это не изменило.

— Что было дальше с Эльвирой?

— Как бы гимназия ни отрицала, Эльвира является ее учащейся. Дочь весь год занималась на индивидуальном обучении, добросовестно освоила программу 6 класса, но из-за позиции гимназии осталась не аттестована. Они продолжают настаивать, что у них с нами нет образовательных отношений. Но ведь есть договор от 25 мая 2021 года.

— Почему вы не отдали ребенка в другую частную школу, если эта вас не устраивала?

— Во-первых, учебное заведение подходит нам по цене (в некоторых частных школах стоимость гораздо выше). Во-вторых, мы выбрали эту гимназию не для того, чтобы нас выставили за дверь. В-третьих, у нас заключен договор. По нему у каждой из сторон есть определенные права и обязанности. Если мы уйдем, это будет значить, что мы либо согласны расторгнуть договорные отношения (но мы не согласны с этим), либо то, что мы не способны выполнять обязательства по договору.

— Но интересы ребенка важнее принципов?

— Да, но интересы ребенка в том, чтобы обучаться в выбранном им учреждении образования, по выбранной им форме обучения и программе, а не бегать и искать школы. Мы звонили в другие частные школы. В одной из них нам, например, сказали, что им нужна характеристика дочки. Если их эта характеристика устроит, они возьмут Эльвиру. Ну что это за отношение такое?

«Дело здесь не в принципе»

Татьяна уверена: в 7 класс Эльвира тоже должна была пойти в «Мужскую гимназию», но этого не случилось. По словам мамы, вечером 21 августа к ним пришли трое мужчин и, не представившись, забрали ее дочку:

— Они сказали, что Эльвира не ходит в школу, и они ее забирают. Мы не хотели ее отдавать. Когда мы сказали, что у нас есть договор с гимназией, один из мужчин стал кому-то звонить и говорить про документ. Ему что-то ответили, и они стали требовать, чтобы Эльвира пошла с ними. Она в приюте Фрунзенского района. Мы туда звонили, но ее не зовут к телефону. Мы не знаем, что с ней, в каком она состоянии. Смартфон дочки не отвечает. Я не понимаю, почему ей не дают звонить нам и друзьям и не отпускают домой.

— Вы к ней ездили в приют?

— Когда мы туда позвонили, нам ответили, что мы не будем контактировать с дочкой.

— Вам объяснили, почему девочку забрали?

— Все, что нам позволено знать, что она в приюте Фрунзенского района.

— Вы обращались в управление по образованию?

— Думаю, они тоже причастны к сложившейся ситуации, поэтому нам не о чем с ними говорить. Мы ничего не нарушали. Мы защищали свои права и права Эльвиры. Мы написали заявления в прокуратуру города Минска и своего района, ответов нам пока не приходило. Но это второстепенно. Главное, что нам сейчас нужно, это услышать Эльвиру и понять, в каком она состоянии. Думаю, что бы ни происходило, она имеет право нам позвонить и сказать, как она.

Что говорит гимназия и управление образования

Директор гимназии Павел Величко ситуацию пояснил коротко:

— Миронова Эльвира не является ученицей «Мужской гимназии». Договор действительно был заключен. Однако мать Эльвиры не принесла документы. Поэтому договор не вступил в законную силу, — сообщил руководитель.

Отвечать на дополнительные вопросы директор не стал.

Получить комментарий в управлении по образованию Фрунзенского района не удалось.

Девочку раньше уже забирали из семьи

В 2017-м Эльвиру на три с половиной месяца уже забирали из семьи. Об этом писал «Белсат». Девочка училась в 212-й школе Минска. У Татьяны были претензии к санитарно-гигиеническим условиям учебного заведения. Она хотела, чтобы на школьных унитазах появились сидения и в туалетах была туалетная бумага, полотенца и мыло.

Ситуация закончилась тем, что весной семья перевела дочку в СШ № 217. По словам Татьяны, сделать это им разрешили только при условии, что у ребенка будет индивидуальное обучение. Однако, как тогда поясняла мама, школа не выходила с ними на связь: не выдала учебники, не давала заданий и никак не интересовалась судьбой девочки.

В мае 2017-го Татьяна получила СМС-сообщение, где указывалось, что семья признана неблагополучной. 31 августа дочку забрали в приют. Тут 1 сентября Эльвира пошла в СШ № 16. Семья обращалась в разные инстанции, в суд, чтобы вернуть ребенка домой. Это не помогло. Лишь 21 декабря родителям позвонили из комиссии по делам несовершеннолетних и сказали срочно приехать. Татьяна не скрывает той ситуации, говорит, что тогда ребенка забрали несправедливо:

— Вернули Эльвиру не только потому что мы за нее сражались. В первую очередь это случилось, потому что наши знакомые рассказали о ситуации делегации Европейского союза, которая в декабре 2017-го встречалась с главой МИД Макеем. Они сообщили о нас министру. Через два дня КДН приняло постановление и возврате дочки домой.

— Татьяна, так как эта ситуация повторяется, вы не считаете, что в чем-то и из-за ваших принципов Эльвира оказалась в таком непростом положении?

— Дело здесь не в принципе. Эльвира пережила сильную травму. Мы ее долго восстанавливали. Теперь она боится оставаться в школе, потому что дети ей рассказывали, что их забирали в приют со школы. Когда она сказала нам о том, что хочет учиться дома, мы, как заботливые родители, не могли ей в этом отказать.

Еще раз повторю, здесь не принцип. Мы просто ставим вопрос о том, что согласно Кодексу об образовании, любой ребенок имеет гарантированное право свободы выбора формы обучения, учреждения образования и даже образовательных дисциплин. Много лет мы всей семьей занимаемся тем, чтобы объяснить Министерству образования: нельзя стоять на застарелых рельсах. Дайте детям свободу, а родителям возможность определять их будущее. И в чем мы не правы?

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