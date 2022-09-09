Олег Жданов: Путин бросил в Украину парадные армии 9.09.2022, 19:35

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Олег Жданов

Фото: fakty.com.ua

Военный эксперт - о текущей ситуации на фронте и картине боевых действий в Украине.

Успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении даст украинцам возможность выйти на границу с Луганской областью и дальше постепенно освобождать так называемую «ЛНР» от рашистов. У России почти нет возможности пополнять свои войска живой силой, добровольцев ищут в колониях и психдиспансерах. С позиций даже сняли 1-ю парадную гвардейскую танковую армию, которая используется для прикрытия Москвы.

Как успехи ВСУ на Харьковском направлении отразятся на ситуации по всей линии фронта, почему оккупанты усиливают свои позиции в Мелитополе, какие сценарии окончания войны и кто начнет отсоединяться от России, начав развал «империи»? Об этом «Апострофу» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

– Вы говорили, что эта осень будет критической для оккупантов. Этот кризис уже наступил по всем фронтам, как я понимаю?

– Он еще не наступил, но начался. Пока что не на всех фронтах, но на некоторых оперативных направлениях мы его наблюдаем.

– Что происходит на Харьковском направлении?

– Это не совсем Харьковское, а больше Слобожанское направление, на котором мы начали контрнаступательные действия. При этом проверили на крепость российскую оборону, и там, где она дала слабину, мы имели успех и начали его развивать. На сегодняшний день из некоторых открытых источников есть информация, что наши войска продвинулись далеко вглубь обороны противника.

– Раньше вы говорили, что если будет прорублено направление на Купянск, это будет стратегическая, а не тактическая победа.

– Не стратегическая, а оперативная. И мы, кстати, частично выполнили эту задачу. Дело в том, что от Балаклеи мы можем добраться до Купянска нашей артиллерией и взять этот город. А это основной транспортный узел для обеспечения группировки российских войск в районе Изюма и группировки, которая действует в направлении Славянска. Так что у нас есть все шансы в дальнейшем развивать контрнаступление по окружению изюмской группировки российских войск.

– Чем это грозит россиянам?

– Захваченная часть территории Харьковской области – это буферная зона вокруг Луганщины. Российское командование и сам Лавров говорили, что они должны захватить не только Донецкую и Луганскую область, но и создать безопасную буферную зону вокруг этих областей, чтобы ВСУ не могли наносить удары по этим областям.

Так вот, если мы начнем освобождать территорию Харьковской области, мы выйдем на границу Луганской области. И используя, я бы сказал, такую методику нарезки тортика, мы можем по кускам нарезать территорию Луганской области освобождая ее от оккупантов.

– Что на Харьковском направлении делают Самарский и Башкирский СОБР? Уже полицейские воюют?

– Россия наскребает резервы там, где может. И я совершенно не удивлен, что мы там увидели СОБР и ОМОН. Это те люди, которые согласились подписать контракт и уехали за двести тысяч рублей в месяц воевать против Украины.

И я вам напомню, что на прошлой неделе мы видели распоряжение МО РФ, которое поставило задачу компании «Русские железные дороги» набрать десять тысяч добровольцев для участия в войне. Так что не надо удивляться, если через неделю-две мы там увидим железнодорожников с ружьями в руках.

– Российские медиа уже говорили, что в Петербурге приходили в психоневрологический диспансер и предлагали то ли пациентам, то ли работникам идти добровольцами на войну.

– Не самый плохой вариант, потому что эти люди могут быть, знаете, как в народе говорят, без тормозов. И главное его правильно направить, чтобы он не повернул в другую сторону и не побежал на своих.

Конечно, это шутка. Но мы видим, что они выскребают наемников отовсюду. Пригожин ездил по тюрьмам и пытался собрать добровольцев из бывших силовиков, осужденных за тяжкие преступления. А потом мы на Донбассе встречали людей из мест лишения свободы. Выявляли тела с соответствующими татуировками, а некоторых взяли в плен.

– Что касается Балаклеи, Стрелков писал о том, что оккупанты выставили на первую линию обороны мобилизованных и росгвардию, не имеющих никакого тяжелого вооружения, и именно поэтому ВСУ быстро пробили эту линию обороны. Это отвечает действительности?

– У них уже не хватает регулярных частей. Еще посреди лета они проводили перегруппировку войск, и которая заключалась в том, что они выводили небоеспособные БТГ и по две или три группы объединяли в одну из-за нехватки личного состава.

Поэтому они так и делают, что на первой линии обороны ставят самую слабую пехоту, которая должна удерживать позиции при поддержке российской артиллерии. Но у артиллерии уже наблюдается снарядный голод, они уже не в состоянии создать массированный огневой обстрел. А на третьей линии обороны стоят, можно сказать, элитные войска, регулярные войска русской армии, которые должны держать оборону. Но когда до них доходит, та первая и вторая линия обороны, которые убегают назад, фактически создают хаос и панику на рубежах, где стоят регулярные войска.

– Что это за элитная 1-я гвардейская танковая армия, которую впервые заметили на территории Украины?

– Не впервые, еще весной мы их громили. Это Атаманская и Кантемировская дивизии, 1-я танковая армия, стоящая под Москвой. Мы заметили на территории Украины 3-й армейский корпус, резервный, который формировался на базе этой 1-й гвардейской танковой армии.

Чем она особенная? Тем, что это армия прикрытия Москвы. Как военный человек, я вообще не ожидал, что россия снимет эту армию с позиций. Это та армия, на базе которой формируется парадный расчет, постоянно катавшийся по Красной площади. И в Мулино на базе этой армии создавался 3-й танковый армейский корпус. Но они набрали около двух третьих из необходимого количества, около десяти тысяч, и сегодня мы их уже видим на территории Украины.

– Этот неполный состав 3-го АК как-то поможет россиянам на войне?

– У них настолько плохая ситуация, что они не могут состав этого армейского корпуса использовать целиком. Вот полный танковый корпус был бы достаточно серьезной ударной силой. Но я так понимаю, они его разрывают между Донецким и южным направлениями. На Донецком направлении они хотят усилить наемников, чтобы выполнить политическую задачу – захватить Донецкую область. А на южном направлении его главной задачей, на мой взгляд, является удержание Мелитополя.

Дело в том, что Мелитополь является ключевым городом в обороне всего юга и является ключом для сухопутного коридора в Крым. Если мы возьмем Мелитополь, то сухопутный коридор в Крым прекращает свое существование. А дальше уже вопрос времени, когда мы выйдем на границу в сторону Мариуполя и Новоазовска и зайдем в Крым для его освобождения.

– Как на другие направления повлияет то, что сейчас происходит на Харьковском? Ведь они должны перекидывать свои ресурсы в горячие токи, обнажая оборону по другим направлениям.

– Да, это игра Генеральных штабов, и наш Генштаб обыграл российский. Сейчас наиболее боеспособные части русской армии, а это 25 тысяч человек, заперты на правом берегу реки Днепр. Все мосты почти выведены из строя, мы полностью контролируем логистику этой группировки. Она не способна наступать из-за отсутствия дополнительного обеспечения с левого берега, и она не может уже покинуть территорию правого берега, потому что мы не выпускаем. Только переплывать Днепр, или сдаваться в плен, или гибнуть под нашим огнем. Падение этой группировки войск – это вопрос времени.

– Что касается Запорожского направления, что мы там можем увидеть в ближайшее время?

– Думаю, вряд ли мы там что-нибудь увидим в ближайшее время, потому что от линии фронта до Энергодара очень далеко. Это во-первых. Во-вторых, взятие Мелитополя решит сразу несколько оперативных вопросов: оцепление Энергодара, перекрытие сухопутного коридора в Крым и открытие дороги на вхождение в сам оккупированный полуостров. Но на сегодняшний день, я думаю, мы не готовы к такому массированному наступлению.

Что касается АЭС, видели мы достаточно вялый доклад МАГАТЭ, но будем смотреть, что решит Совбез ООН, заседание которого будет в ближайшие дни. Но мы помним, что Pоссия имеет право вето, поэтому непонятно, как ООН еще протянет эту резолюцию. Поэтому ситуация там достаточно плохая, АЭС снова отключена от электросети и работает на внутренней нагрузке. Насколько этого хватит, я не знаю, но надо ее подключать, потому что может произойти аварийная остановка реакторов и потом их запустить будет очень тяжело.

– Что касается поставок нового вооружения, оно не уменьшилось? Знаем, что Германия уже начала отказывать нам.

– Германия начала отказывать в новых поставках. Но по предварительным договоренностям несколько дней назад они передали нам еще несколько установок Gepard. Всего их должно быть тридцать, мы получили три, и сейчас еще пять нам передали. И в ближайшее время начнут передачу противоракетного комплекса IRIS-T. Но что касается дополнительного тяжелого вооружения, действительно, Германия нам отказывает.

Но вскоре состоится встреча в формате «Рамштайн», и я считаю, что там как раз будет решаться вопрос поставки вооружения Украине уже с учетом ленд-лиза и созданного оперативного командования под руководством генерала из Пентагона.

– Недавно на южном направлении наши военные сбили СУ-25. Насколько ВСУ смогли проредить авиацию Pоссии и добиться если не паритета в воздухе, то хотя бы минуса в российской авиации?

– Да, действительно, более 400 самолетов стояли вдоль наших границ, но главная проблема Pоссии – отсутствие пилотов. А те, кто сегодня может поднять самолет в атмосферу, у них нет боевого опыта. Взлет и посадку они могут выполнить, а вот боевое пилотирование, особенно штурмовика – нет. То, что наше ПВО смогло его достать, это значит, что пилот не умел совершать противоракетный маневр.

Поэтому да, авиация есть, но россияне не могут использовать ее в полном объеме. Это позволяет нам держать паритет в воздухе. Сегодня это паритет, а завтра, я надеюсь, мы уже сможем иметь хоть какое-то преимущество и его наращивать.

– Что у россиян произошло с ракетами, почему они падают в Белгороде?

– Я так понимаю, что они уже дошли до дна. Запас ракет, который у них был, они долго черпали и сейчас начали использовать самые старые ракеты. Такое поведение ракеты после старта означает ее техническую неисправность, при чем эта неисправность скрыта и проявляется только после пуска. Еще может быть нехватка при производстве, это две причины такого поведения ракет.

– Знаете, уже хочется выйти в эфир, с сообщением: российские войска отступают по всем направлениям.

– Есть три сценария завершения этой войны. Первый – пессимистический, приостановится логистика и мы вплоть до лета следующего года будем вынуждены растянуть контрнаступательную операцию. Второй – оптимистичный, завершим контрнаступление к концу зимы-началу весны, если поступит вооружение. И третий, фантастический, если у россии поменяется политический режим. Тогда война может закончиться быстро и на условиях Украины.

– Заместитель министра обороны Польши говорил, что в ближайшие 3-10 лет им нужно готовиться к войне с РФ. Там верят в нашу победу, но понимают, что эта бешеная собака снова может напасть. Все допускают эту возможность. До какого уровня уничтожения нужно довести Россию, чтобы все вокруг вздохнули с облегчением?

– Как сказал один американский генерал, нужно деимпериализировать Pоссию и развалить ее на субъекты федерации. Тогда, возможно, воцарится мир и не будет той платформы, на которой Pоссия может возродиться.

После нашей победы нашей национальной идеей должна стать крылатая фраза хочешь мира, готовься к войне. Нам будет необходимо даже в некоторых вопросах частично милитаризировать страну. Я имею в виду создание терробороны и добровольческих формирований, чтобы вся страна была как один оборонный рубеж. Конечно, нужно будет продолжать поднимать наши вооруженные силы и их оснащение.

– Если будут отпадать субъекты федерации, кто будет первым?

– Я думаю, что могут начать отпадать крупные субъекты, например Татарстан. К слову, Татарстан не является субъектом федерации. У них есть отдельный договор сосуществования, срок которого истек в 2017 году. И Путин даже боится поднять вопрос пролонгации этого договора.

Кстати, в Татарстане есть нефть, газ и еще много разных ископаемых. Я думаю, что такие крупные субъекты могут устроить демарш. И к Татарстану могут присоединиться другие страны, схожие по религиозным или этническим признакам, языку или национальным особенностям.

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