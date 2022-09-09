В Беларуси изменятся тарифы на газ
- 9.09.2022, 19:47
Подписан соответствующий указ.
Тарифы на газ изменятся в Беларуси для юридических лиц. Лукашенко подписал указ №312 от 9 сентября 2022 года, который предусматривает изменение порядка индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.
Отмечается, что по причине перехода на российские рубли в расчетах за приобретаемый в России газ, указом установлено, что индексация цен на энергоресурсы, а также тарифов на коммунальные услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара, а к курсу иностранной валюты, которая используется при расчетах.
- Так как цены на газ в зависимости от курса белорусского рубля к российскому рублю установлены с 1 июля 2022 года, данный порядок индексации также устанавливается с этой даты, - говорится в сообщении пресс-службы.