Попали во вражеские пункты управления и понтонную переправу: Генштаб ВСУ назвал новые потери РФ 9.09.2022, 19:50

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Россия понесла потери на Донецком и Южнобугском направлениях.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага в течение суток.

В частности, как отмечается, в течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства ПВО и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.

- Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили по меньшей мере 2 БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. Огневому поражению подверглись 3 пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются, - сообщили в Генштабе.

Ранее стало известно, на Харьковщине украинские защитники освободили более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы россиянами.

Контрнаступление ВСУ началось в конце августа. На украинской территории по состоянию на 9 сентября уже уничтожили около 51 900 врагов.

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