Какая погода ожидается белорусов на выходных 9.09.2022, 20:05

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Прогноз на 10-12 сентября.

10 сентября погоду по южной половине страны будут определять фронтальные разделы, на остальной части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по южной половине республики пройдут дожди. Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по северо-востоку до +11°С по юго-западу страны, местами по Витебской области ожидаются заморозки 0, -1°С; максимальная температура воздуха днем +11..+17°С, по северу страны воздух прогреется до +19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

11 сентября погоду будет определять активная фронтальная система, перемещающаяся с Карпат. Ожидается облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди, местами будут отмечаться сильные дожди, по югу страны возможны грозы. Ветер восточной четверти порывистый днем в юго-восточных районах страны местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, днем максимальная +8..+14°С.

12 сентября сохранится влияние теряющей активность фронтальной системы. Ожидается облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами по стране порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +9..+16°С.

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