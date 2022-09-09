Украинские военные взорвали БТР в тылу врага 1 9.09.2022, 20:04

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Видео с поля боя.

Украинские военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и уничтожили российскую бронированную транспортно-боевую машину (БТР). Об этом сообщается на странице Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

- На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа CCO Украины наткнулась на вражескую позицию, - говорится в сообщении.

По словам военных, им удалось обнаружить вражеский БТР и личный состав оккупантов, который уничтожили за считанные минуты. После этого военные отправились дальше и продолжили выполнять свою основную задачу.

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