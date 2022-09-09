Ценного специалиста РНПЦ детской онкологии осудили на три года «домашней химии» 5 9.09.2022, 20:30

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Александр Мелешко

Приговор вынес судья Максим Трусевич.

Суд Первомайского района Минска 9 сентября рассмотрел уголовное дело против заведующего лабораторией генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Александра Мелешко, сообщает «Весна».

Александр Мелешко входил в руководящий орган первичной организации «Свободного профсоюза Беларусского» в РНПЦ ДОГИ. 7 июля его и председателя первичной организации СПБ Юлию Жаренко задержали сотрудники КГБ.

Позже Жаренко выпустили, а Мелешко поместили в ИВС на Окрестина в рамках уголовного дела. Через шесть суток мужчину выпустили, так как он ценный специалист. Против него возбудили уголовное дело за участие в двух воскресных Маршах в Минске 23 и 30 августа 2020 года.

До суда Мелешко находился на свободе.

9 сентября судья Максим Трусевич рассмотрел дело за несколько часов и присудил ученому три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), как и запросил прокурор.

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