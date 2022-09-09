«Нужно будет найти и судить всех без исключения пособников режима Лукашенко» 1 9.09.2022, 20:55

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История борисовчанина, который участвовал в национальной забастовке.

Борис Чупринский почти 25 лет работал на Борисовской бумажной фабрике, в последние годы — ведущим инженером-электронщиком. После выборов в 2020 году он не смог остаться в стороне, глядя на фальсификации, на насилие со стороны силовиков в отношении мирных граждан. Борис стал первым борисовчанином, который присоединился к национальной забастовке. Но в декабре 2020 года ему пришлось экстренно покинуть Беларусь. В сентябре 2022 года Борис Чупринский поделился с ex-press.by тем, как он сейчас живет в Польше.

Сначала работа, потом жилье

В апреле 2021 года Борис очутился во Вроцлаве и начал искать работу и жилье:

— Сначала работу, а потом жилье, чтобы рядом. Поначалу пробовал искать жилье самостоятельно, по объявлениям, но это дело тут непростое из-за особенностей местного законодательства, поэтому пришлось обратиться в агентство.

За 500 злотых (около 300 рублей — прим. ред.) им с сыном подобрали квартиру по запросам, то есть нашли и оформили все юридические вопросы. Стоимость коммуналки в Польше невысокая, а вот арендная плата «кусается»:

— Особенно все подорожало после начала российской агрессии против Украины. Очень уж много беженцев приехало во Вроцлав, каждый третий тут — это украинец или белoрус.

В результате четверть зарплаты Борисова уходит на оплату жилья, а если бы жил один, то это была бы половина:

— Но снимать двушку на одного человека по нынешним временам — это роскошь. При этом в Беларуси остался великолепный дом 140 квадратных метров с садом, баней и хозпостройками, но об этом можно только вспоминать и «благодарить» Лукашенко и его опричников.

Чтобы найти работу в Польше, по мнению борисовчанина, нужно иметь три вещи — голову, руки и желание работать:

— Но если хочешь иметь приличный заработок, то надо знать — здесь придется «пахать», за присутствие на работе тут не платят. Со своей первой работы я ушел через 4 месяца. Не выдержал физических нагрузок и четырехсменного графика работы.

— Хотя я и работаю по специальности, но отличие от работы в Беларуси тут существенное. У нас устроено как? Есть электрики, электронщики, механики, киповцы, компрессорщики, сантехники, сварщики, конструкторы, дежурные и не дежурные. И в каждой службе есть свой начальник. И каждая служба занимается двумя вещами. Тем, что делает «своё» дело, и тем, что доказывает остальным службам, что это не «её дело», — рассказывает Борис.

— Здесь же всё по-другому. Есть техническая проблема и ты. И ты должен найти причину проблемы и устранить. Для этого — припаять, отпилить, приварить, просверлить, спроектировать и погрузить. Сам. Можешь попросить товарища помочь. И он поможет. А как попросить? Можно на пальцах. Поймут. Но лучше языком, поэтому язык надо знать.

Вообще белoрусу, по его мнению, польский язык дается легче, чем остальным. Но это только тем, кто знает белoруcский:

— Например лично я белoруcским языком владею, и когда только приехал в Польшу, то понимал поляков процентов на 50, с трудом. Через год я уже принимаю участие в планерках директора, и вставляю там свои «пять копеек». Как по мне, так это прогресс в изучении иностранного языка.

Зарплаты в Польше, по его словам, в разы выше, чем в Беларуси, но тут же и работаешь в разы больше:

— Помогают мне по работе ещё и бывшие коллеги. Всегда найдут минутку, чтобы дать мне совет по решению возникшей технической проблеме.

Отпуск и возвращение

— Трудно сказать, чего здесь для меня больше, хорошего, или плохого, — рассуждает Борис. — С одной стороны, тоска по дому и друзьям. Дома у меня было хобби: садоводство и столярка. Для этого имел все условия. Здесь всего этого нет. С другой стороны, здесь у меня масса свободного времени и финансовое благополучие. Отпуск у меня буржуйский — пять недель и один день. В этом году летал на Канарские острова, чего не мог себе позволить в Беларуси. Зимой планирую очередное путешествие.

В психологическом плане, по его словам, помогает диаспора. Воодушевляют встречи с известными деятелями белoруcской культуры, журналистами, особенно запомнились встречи с Владимиром Орловым, Владимиром Некляевым:

— Встречаемся с белoрусами на акциях, на курсах «Мова нанова», вспоминаем Родину, события 2020-го года. Анализируем ошибки, совершенные тем летом и осенью и обсуждаем будущее. С радостью и надеждой наблюдаю, что ко многим приходит понимание того, что цветочками и разноцветными шариками диктатуру не победишь.

Многим становится ясно, что без борьбы не обойтись. И что нас по возвращении в Беларусь ждет необходимость находить и судить всех без исключения пособников режима Лукашенко. Будет ли тогда «до законов»? Не знаю. Не уверен. Свой персональный список у меня есть. Есть он и у каждого.

По данным Центра белорусской солидарности в Варшаве на 30 июня, в Польше проживают 52 313 белорусов, которые имеют действительный польский документ, дающий право на пребывание в стране (кроме виз). Это делает белорусов второй по численности группой иностранцев в Польше. Рост эмиграции из Беларуси заметно усилился после выборов 2020 года.

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