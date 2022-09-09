Блицкриг ВСУ на Харьковщине: появились карты прорыва украинской армии 9.09.2022, 21:08

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Успехи украинцев в контрнаступлении открывают новые возможности для дальнейшего смещения позиций врага.

Прорыв Вооруженными силами Украины обороны российских оккупантов в Харьковской области произошел в течении нескольких дней. При этом в Сети уже появляются карты наступления ВСУ и боевых действий на Харьковщине.

- Говорят, что этот невероятный блицкриг разработал украинский генерал-полковник Александр Сырский. Скрины – это действия ВСУ на основе месседжей в ТГ-каналах в том числе рашистских, – пишет украинский эксперт в обрасти информационных технологий Станислав Гайдер.

- Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на Харьковском, Изюмском, Бахмутском, Авдеевском и других оперативных направлениях, а затем успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого сначала критически отнеслись в Генштабе ВСУ, однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана... ...Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь на то, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины, - поясняет политтехнолог Алексей Голобуцкий.

- Успешных военачальников стоит знать. Нашу группировку на юге, которая занимается Херсоном, возглавляет генерал Андрей Ковальчук. А группировку на востоке, которая сейчас наводит порядок в Харьковской области, возглавляет генерал Александр Сырский. Ранее Сырский успешно организовал оборону Киева. В Европе военных с таким опытом просто нет, – рассказал политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

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