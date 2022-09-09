В Варшаве на продажу выставили белорусское кафе 1 9.09.2022, 21:13

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Его стоимость - $32 тысячи.

Белорусское кафе «not 1984» в Варшаве выставили на продажу на польском сайте OLX за 150 000 злотых (32 130 долларов). В беседе с изданием MOST владелец белорусской точки рассказал, почему решил избавиться из гастробизнеса.

Белорусское кафе «not 1984» в Варшаве открыла осенью 2021 года белоруска Анна Макевич. Она переехала в Польшу в 2016 году. Занялась бизнесом, до кафе у нее уже было два барбершопа. Сначала заведение хотели назвать STOP LUKA, но выбрали название «not 1984» (отсылка к книге Джорджа Оруэлла «1984»).

— Мне хотелось, чтобы поляки узнали об этом месте, узнали о происходящем в Беларуси. Хотелось обратить на это внимание. Хотелось, чтобы белорусы имели в Варшаве кусочек чего-то своего, — рассказала Анна.

В декабре 2021 года Анна продала бизнес одному из белорусов в Варшаве. По просьбе мужчины, издание не называет его имени. При новом владельце заведение функционирует уже около 10 месяцев и специализируется на белорусской кухне.

В августе белорус решил продать кафе — устал.

— Нет сил и времени продолжать. Просто когда начинал, думал, что гастробизнес полегче, теперь я не хочу им заниматься. Много времени и сил все это отнимает. Без опыта здесь делать нечего. Все оказалось гораздо сложнее. У меня была мечта открыть кафе, теперь я понял, что такое гастробизнес, и им больше никогда не хочу заниматься.

Кафе белорус готов продать за 150 000 злотых (32 130 долларов). Говорит, что примерно столько же вложил в начинку заведения. Кафе продается с юрлицом, меняется только учредитель.

— Конечно, хотелось бы продать белорусам. Индусы звонили и готовы купить, но они могут закрыть белорусскую точку и продавать там кебабы. Я хочу найти хорошего нового владельца, кому близка тема Беларуси. Не хочется потерять идею. При продаже, может, даже закрепить документально, что белорусский проект будет жить.

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