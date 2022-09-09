Фейгин: Успехи ВСУ на фронте очень нервируют Путина 8 9.09.2022, 21:24

7,570

Марк Фейгин

Фото: AP

Сейчас для российской армии ситуация становится все сложнее.

Успешные действия Вооруженных сил Украины на фронтах очень сильно влияют на решение Путина. Об этом заявил бывший депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин.

- У Путина есть причины для нервозности из-за ситуации на фронтах в Украине. И это очевидно. Это является первой и главной причиной его неадекватного поведения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас для российской армии ситуация становится все сложнее. Из-за этого он может принимать неправильные решения. Из-за ситуации на фронтах, Путин может принимать решения, которые приведут совсем к другим результатам, - пояснил эксперт.

По словам Фейгина, ситуация на фронтах в Харьковской области очень влияет на Путина.

- Очевидно, почему Путин сегодня собирает Совбез РФ. В частности, из-за ситуации в Харьковской области. Поскольку потеря захваченных территорий Харьковской области для них очень плохая перспектива. Поэтому следует ожидать, что его решения могут привести к катастрофическим последствиям для России, - подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».