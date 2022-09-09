«В квартире были тараканы, а вот интернета не было» 9.09.2022, 21:34

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Арендаторы - о минских посуточных квартирах.

С бюджетной посуточной арендой в Минске не все в порядке: бывалые путешественники могут выложить целую стопку историй про то, как владельцы квартир переставали выходить на связь в последний момент или подменяли обещанное жилье на другое, мол, случайно перепутали и метры уже заняты — доплатите. Нет, конечно, есть и положительные примеры, но сегодня «Онлайнер» рассказывает не о них, а о настоящих «подставах» для арендаторов.

«Квартира оказалась совсем не та»

Вот какая история приключилась с Ольгой еще в те времена, когда Booking работал на территории страны как часы. Девушка, зная, что ей надо будет неделю жить в Минске во время прохождения курсов повышения квалификации, забронировала однушку недалеко от места учебы.

— После оформления брони мне позвонила хозяйка квартиры и уточнила все нюансы, — вспоминает Ольга. — То есть я была абсолютно спокойна: мы все обговорили. Однако когда я набрала ее за день до поездки в Минск, чтобы согласовать время заселения, трубку никто не взял. Тишина была и в день икс. Дозвониться мне удалось только на другой номер, правда, хозяйка тут же предложила мне другую квартиру, так как «моя» была занята и выселить жильца она не могла.

Естественно, другая квартира стоила дороже и находилась на другом конце города. Видимо, расчет был на безысходность.

Такой вариант меня не устроил. На помощь пришел опять же Booking, на сайте я чудесным образом нашла свободную уютную (по фото) и тихую (по описанию) квартиру в нужном месте. Созваниваемся с хозяевами: все официально — договор, необходимые документы. Идеально!

Заселение происходило поздно вечером в воскресенье. На место приехал курьер, который забрал всю сумму за проживание, пояснив, что документы будут завтра, так как у бухгалтера выходной. Больше я его не видела.

И тут началось самое неприятное: квартира оказалась совсем не та, что на фото, а о чистоте, тишине и уюте приходилось только мечтать. Грязь на полу, старая сломанная мебель, потрепанный кожаный диван, не закрывающееся окно, выходящее на оживленный проспект и, самое ужасное, грязная постель с чужими волосами. Ни о каком заявленном в объявлении Wi-Fi и спутниковом телевидении и речи не было. Но деньги отданы, причем немалые, на дворе ночь, а утром начало учебы…

Прошел день, второй — ни договора, ни документов. На телефонные звонки отвечала диспетчер, которая толком ничего не могла пояснить, а потом и вовсе перестала общаться со мной. Так продолжалось почти неделю. Даже пришлось пригрозить милицией, и только после этого мне оставили в квартире договор и какую-то квитанцию.

«Ну не я же его туда положил»

Не повезло и еще одному белорусу, который рассчитывал в середине июля несколько суток прожить в квартире в Малиновке. Этап переговоров прошел нормально, а вот жизнь в однушке пошла не по плану.

— Помощница хозяина квартиры рассчитывала на то, что просто отдаст нам ключи, ничего не показывая и не рассказывая. Провести «экскурсию» она согласилась только после того, как мы не стали оплачивать сразу двое суток. Так вот, оказалось, что фото квартиры совершенно не соответствует действительности: в ней очень грязно (все в пыли, на полу мусор, паутина, в раковине волосы). Нам пришлось закрыть на это глаза, так как что-то другое искать уже было поздно. Мы думали, что как-то свыкнемся и переночуем эти две несчастные ночи.

Заселившись, сразу ушли по делам. Но когда вернулись домой (это было ближе к часу ночи), обнаружилось самое отвратительное. Bсе полотенца воняли сигаретами, постельное белье никто не менял.

Когда мы обо всем рассказали хозяину по телефону, он даже не извинился. Более того, в той грязи, что была в квартире, он обвинил нас и в конце добавил: если что-то не устраивает, можете уезжать. Естественно, о возврате денег и даже каком-то финансовом компромиссе речи даже не шло. Только через час активных разбирательств нам пришли и поменяли постельное, но и оно все равно воняло сигаретами.

Добавлю, что в квартире были тараканы, а вот интернета не было (хозяин опять же сказал, что дело в нас — мол, у всех работал), — делится своим болезненным опытом мужчина.

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