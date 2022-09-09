Убегают автобусами в Крым: ВСУ сообщили о массовом дезертирстве в армии РФ 1 9.09.2022, 21:48

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Для розыска беглецов и возвращения их на боевые позиции на юге Украины россияне использовали вертолеты.

Значительные потери, наносимые ВСУ российским оккупантам на южном фронте, вызывают у них нежелание воевать и подталкивают к массовым побегам с боевых позиций. Об этом сообщили в пятницу, 9 сентября, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские военные отметили, что в армии РФ, оккупировавшей часть территории южных областей Украины, значительно ухудшается морально-психологическое состояние и растет количество дезертиров.

- На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия, — говорится в сообщении Генштаба.

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