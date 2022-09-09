Чего ждать экономике, если власти примут предложения по изменениям для ИП 2 9.09.2022, 21:54

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Режим решил по старой схеме поддержать госпредприятия за счет частников.

Переходить в самозанятые или создавать более серьезные бизнес-структуры – перед таким выбором скоро станут беларусские индивидуальные предприниматели. На совещании у Лукашенко 9 сентября рассмотрели несколько законопроектов, которые изменят структуру малого бизнеса в Беларуси. «Белсата» спросил эксперта, что будет с экономикой и предпринимательской активностью, если отправленный Лукашенко на доработку законопроект все же примут.

Поддержать госпредприятия за счет частников

Эксперт исследовательского центра BEROC Олег Мазоль считает, что государство ошибочно не учитывает важный фактор, каким является деловая активность. Сейчас деловая активность в Беларуси падает, и в такой ситуации классический ход нормального государства – поддержать наиболее уязвимый сегмент – малые и микропредприятия. Но белoрусский режим решил пойти другим путем – увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес. И это делается намеренно:

«Выглядит так, что режим решил вернуться к старой проверенной схеме ведения хозяйственной деятельности, когда госпредприятия покрывают убытки за счет субсидий, профинансированных частным сектором. В данном случае виден расчет получить средства за счет повышения налоговой нагрузки на частный бизнес».

При этом власти могут и не получить ожидаемых налоговых поступлений вследствие закрытия малых и микропредприятий после увеличения налоговых ставок.

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