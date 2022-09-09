Ученые рассказали, как поза во время сна влияет на здоровье 4 9.09.2022, 22:03

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Вадно выбрать правильное положение.

Боли в спине являются общей проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает почти 80 процентов населения. И каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с непосредственно болевым синдромом в области спины, пишет kp.ru.

- Причина такой «эпидемии» в первую очередь заключается в благах цивилизации: она решает одни проблемы, но создает другие, все эти компьютеры, офисная работа и прочие радости современного общества сказываются на здоровье человека, и спины в том числе, - говорит нейробиолог Мэтью Уокер, директор Центра науки о человеческом сне в Калифорнийском университете в Беркли. - Плюс ленивый образ жизни - по сравнению с прошлыми веками.

Но есть еще одна причина болей в спине, про которую мало кто задумывался, это ваша привычка спать. А вернее, любимая поза для сна.

Согласно исследованию профессора Беркли, определенное положение во время сна влияет на то, как циркулирует кровь в организме, работают суставы, а в конечном итоге - как это все сказывается на вашей спине.

Кроме того, ученые уверены, что зачастую положение человека во время сна провоцирует развитие других проблем со здоровьем. Это плохая новость.

Но из нее следует и хорошая - зачастую для того, чтобы поправить здоровье, человеку достаточно просто сменить позу, в которой он привык засыпать. Вот, например, что советуют делать медики при некоторых проблемах со здоровьем...

Больная спина

Ложитесь на любую сторону - неважно, правую или левую - но со слегка согнутыми коленями. Руки держите перед собой.

Кислотный рефлекс

Так называется состояние, когда пища из желудка забрасывается обратно в пищевод. Чтобы поскорее избавиться от этого неприятного состояния, положите руки перед собой и лежите на правой стороне.

Заложенность носа

При такой неприятности самое худшее, что вы можете сделать, это заснуть в положении лежа на спине. Особенно зимой, когда в помещениях из-за работы центрального отопления сухой воздух. Ложитесь на бок, голову держите на высокой подушке - это помогает снять набухание слизистой, а заодно усилит отток лишней жидкости в голове.

Боль в шее

Спите на спине и держите шею как можно более прямой.

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