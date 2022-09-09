Сети «Радзивилловский» нет почти год, а ее поваров позвали в суд за недостачу 9.09.2022, 22:20

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Суммы выплат: до 7,7 тысяч рублей с работника.

Торговой сети «Радзивилловский» не существует уже практически год, все магазины присоединились к Минскому хладокомбинату № 2, туда же ушли и многие работники. Спустя год некоторым из них начали приходить повестки в суды: обнаружилась недостача, пишет Onliner.

Летом 2021 года в цеху по изготовлению полуфабрикатов на улице Наполеона Орды, 35, провели две инвентаризации. С 1 октября 2021 года сеть «Радзивилловский» присоединилась к Минскому хладокомбинату № 2, сотрудников перевели туда же, и, по их словам, вопросов по поводу итогов инвентаризации к ним не было.

Летом 2022-го, работников цеха полуфабрикатов позвали в суд возмещать недостачу. Хладокомбинат стал правопреемником «Радзивилловского», поэтому он подготовил исковое заявление, в котором было сказано: в магазине была коллективная материальная ответственность, работники подписывали соответствующий договор, поэтому недостачу распределили на сотрудников цеха пропорционально отработанному времени от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба.

Судя по исковому заявлению, во время первой инвентаризации предприятие недосчиталось продуктов более чем на 9,6 тысячи рублей.

Первый суд прошел 26 августа, на нем постановили взыскать с шестерых работников почти 4,2 тысяч рублей. Согласно решению суда, каждому работнику теперь надо выплатить от 600 до 850 рублей плюс госпошлину.

Второй суд по недостаче почти в 22,3 тысячи рублей состоится на следующей неделе. В исковом заявлении фигурируют суммы выплат от 2,2 тысячи до 7,7 тысячи рублей с работника.

Одна из экс-работниц «Радзивилловского», которая получила «приглашение» на два суда, говорит, что после второй повестки написала заявление в милицию:

— Потому что те вещи, в которых нас обвиняют… Почему-то ананас, виноград какой-то (есть в недостаче. — Прим. ред.). Мы из такого не готовили вообще. Есть калькуляционные карточки, где расписаны продукты: что идет в продукты, нормы закладки, например, сколько в пирожки идет фарша и теста. Мы готовили блины, беляши и пирожки — какие виноград и апельсины? А мы должны выплатить.

Еще одна экс-работница «Радзивилловского» утверждает, что в цеху велось видеонаблюдение, но теперь записей с камер нет, их не хранили до этого времени.

Предприятие обозначило свою позицию в двух исковых заявлениях: «Подписав договор о коллективной материальной ответственности, ответчики подтвердили, что они в соответствии с законодательством < …> берут на себя полную материальную ответственность за сохранность принятых ими ценностей и за ущерб, причиненный нанимателю, как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросовестного отношения при исполнении трудовых обязанностей».

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