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ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области

  • 9.09.2022, 22:28
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ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области

Об этом сообщил Зеленский.

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

- В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области, - сказал он.

Зеленский отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории.

- Постепенно берем под контроль новые населенные пункты - повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей, - сказал украинский президент.

Он добавил, что подразделения Нацполиции возвращаются в уволенные населенные пункты.

Зеленский просит жителей сообщать украинским правоохранителям любую известную информацию о преступлениях оккупантов.

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