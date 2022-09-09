Денис Ивашин: Держим морально-боевой дух высоким, сохраняем спокойствие и верим в Скифию 9.09.2022, 22:36

Денис Ивашин

Жена политзаключенного поделилась отрывком из его письма.

Жена политзаключенного Дениса Ивашина Ольга опубликовала в «Фейсбуке» отрывок из письма мужа, где он в аллегорической форме, обращаясь к историческим аналогиям, делится своими мыслями о современных событиях.

Денис Ивашин пишет:

«Если воспользоваться историческим дискурсом и определенной реминисценцией, то можно засвидетельствовать, что войска персидского царя Дария уже потерпели поражение в Скифии. Как мне кажется, речь идет исключительно сейчас о «сохранении облика» сатрапа Персии. Мощь же Скифии все время только будет усиливаться.

Скифия утвердилась уже как политическая нация, всему миру довела мощь своего государства, армии, большой уровень обороноспособности. С ней вынуждены будут вести переговоры, к тому же, во многом исходя из ее интересов. Эти переговоры могут состояться уже после ключевых событий, которые, вполне возможно, состоятся до октября.

В любом случае процесс обменных операций и т.д. — может растянуться на годы, поэтому накапливаемся терпением, держим зубы стиснутыми, морально-боевой дух — высоким, сохраняем спокойствие и верим в Скифию!»

«Историков среди цензоров не нашлось, — иронизирует Ольга Ивашина, — ведь знали бы, что еще со времен Геродота земли современной Украины входили в состав и назывались Великой Скифией…

Ключевыми событиями Денис считает, полагаю, освобождение оккупированных территорий «Скифии» и поражение войск восточной деспотии, за которыми обязательно начнутся переговоры о мире и обмене пленными».

И завершает:«Кто может, пусть помогает, остальным говорю вместе с Денисом: «Сохраняем спокойствие и верим в Скифию!»

Денис Ивашин в плену уже 546-й день. 15 августа в Гродненском городском суде над ним начался суд, его обвиняют в «измене государству».