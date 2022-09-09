В Пентагоне заявили об обнадеживающих сигналах на Херсонском направлении

В Пентагоне заявили об обнадеживающих сигналах на Херсонском направлении1
- 9.09.2022, 22:42
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США впервые назвали украинские действия на юге контрнаступлением.
В Пентагоне заявили, что у украинского контрнаступления возле Херсона обнадеживающие признаки. Это впервые американские чиновники пользуются термином контрнаступление.
Заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саши Бейкер цитирует CNN (перевод - «Униан»).
Контрнаступление, сказала она, показало, что украинцы по-творчески интегрируют военный потенциал, предоставленный странами Запада, в своих операциях.
- Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить...Мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние дни. Однако опять же, русские - грозный противник, и впереди, я думаю, еще долгая битва, - ответила Бейкер.
В свою очередь, журналисты отметили, что это первый раз, когда Пентагон назвал украинскую операцию контрнаступлением. Раньше этот термин употреблять избегали.