В Пентагоне заявили об обнадеживающих сигналах на Херсонском направлении 1 9.09.2022, 22:42

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США впервые назвали украинские действия на юге контрнаступлением.

В Пентагоне заявили, что у украинского контрнаступления возле Херсона обнадеживающие признаки. Это впервые американские чиновники пользуются термином контрнаступление.

Заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саши Бейкер цитирует CNN (перевод - «Униан»).

Контрнаступление, сказала она, показало, что украинцы по-творчески интегрируют военный потенциал, предоставленный странами Запада, в своих операциях.

- Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить...Мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние дни. Однако опять же, русские - грозный противник, и впереди, я думаю, еще долгая битва, - ответила Бейкер.

В свою очередь, журналисты отметили, что это первый раз, когда Пентагон назвал украинскую операцию контрнаступлением. Раньше этот термин употреблять избегали.

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