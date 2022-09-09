Новый король Великобритании Чарльз III впервые обратился к нации: видео
- 9.09.2022, 23:02
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Он назвал следующего наследника престола.
Новый король Великобритании Чарльз III сегодня, 9 сентября, выступил с первым обращением к нации. В нем он рассказал о своей матери Елизавете II, ее вкладе в развитие страны, а также объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским.
- Королева Елизавета II прожила чудесную жизнь, воплотив в жизнь предопределенное судьбой обещание. Ее смерть стала поводом для глубокого траура. Сегодня я возобновляю перед вами это обещание – служить до конца жизни, – сказал Чарльз ІІІ.
Во время видеообращения он также сообщил, что его потомок Уильям получает шотландский титул и принимает титул герцога Корнуолльского.
- И также я объявляю, что дарю ему титул принца Уэльского, – сказал он.
Чарльз ІІІ сообщил, что похороны Елизавета II состоятся примерно через неделю.
Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.
Сегодня он впервые прибыл в Букингемский дворец в качестве монарха. Его сопровождала королева-консорт Камилла.