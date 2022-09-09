Подоляк посоветовал оккупантам повторить правила безопасной сдачи в плен 9.09.2022, 23:12

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Михаил Подоляк

Украинские военные мощно контрнаступают на нескольких направлениях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал российским оккупантам повторить правила безопасной сдачи в плен на фоне контрнаступления ВСУ.

«Российским военным пора выучить слово «эвакуация» и повторить правила безопасной сдачи», — написал он в Twitter.

Подоляк также напомнил, о действиях властей РФ, когда украинская сторона настаивала на эвакуации украинцев из восточных городов, преднамеренно уничтоженных авиацией и тяжелой артиллерией.

Російським військовим час активно вчити слово «евакуація» та повторювати правила безпечної здачі в полон. І згадати, як нахабно поводилася Росія, коли ми наполягали на евакуації наших громадян із міст сходу, які зазнавали навмисного руйнування авіацією та важкою артилерією. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 9, 2022

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