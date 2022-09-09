Украина будет поставлять электроэнергию в Польшу 9.09.2022, 23:32

Украина поможет странам ЕС улучшить ситуацию в энергетической сфере.

Польша обратилась к Украине с просьбой о поставках электроэнергии. Киев готов пойти на встречу, потому вскоре украинские электростанции будут поставлять электричество в соседнюю страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере и, в частности, экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем, - подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что Украина готова помочь странам ЕС с улучшением ситуации в энергетической сфере в условиях высоких цен на энергоносители и угрозы полной остановки поставок газа из России.

Украина заявила, что сможет удвоить экспорт электроэнергии в Европу. При этом в начале сентября цена экспортируемой из Украины электроэнергии выросла еще на 30%.

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