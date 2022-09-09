Экономист: Предприниматели уйдут в «серую зону» 9.09.2022, 23:43

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Лев Марголин

Повышения налогов с ИП «власти» не добьются.

Экономист Лев Марголин не считает новый законопроект о частном бизнесе неожиданным.

— Такой подход был анонсирован еще в начале года, поэтому ничего неожиданного не случилось, — отметил эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Лукашенко в данном случае как раз очень последователен.

А первый раз о своем желании «пожать руку последнему предпринимателю» он вообще заявил еще 20 лет назад.

Экономист уверен, что цель при помощи нововведений увеличить доходы в бюджет, вопреки расчетам правительства, достигнута не будет.

— Им не дает покоя мысль о том, что есть значительная часть людей, которые что-то делают, но не платят или не доплачивают налоги в бюджет.

То, что эти люди являются самозанятыми (то есть государство не тратит ни копейки для того, чтобы создать для них рабочие места), власти во внимание не принимают.

В результате предприниматели, если у них останется возможность вести деятельность именно в качестве ИП только без наема работников, будут частично уходить в «серую зону». То есть наемные работники у них будут на нелегальном положении.

Дело в том, что большинство видов предпринимательской деятельности не предполагает полностью самостоятельного ведения. Некоторым нужны помощники, особенно это касается торговли. Поэтому люди будут искать какие-то обходные пути.

Ну и вторая неприятность, которой будут стараться избежать, это повышение налогов, потому что одно дело, когда по упрощенной системе ИП платили 5%, затем с этого года 6%, и другое, если им надо будет перейти на налог в 20%-25% . Согласитесь, это разные вещи.

Поэтому, думаю, никакого повышения сборов с этой категории, как бы мы их не называли, не добьются. Люди будут уходить в тень. И для того, чтобы вылавливать нарушителей, нужно будет иметь такую армию контролеров, которая окажется дороже, чем любые доходы в бюджет вместе со штрафами.

— А почему бы всем ИП дружно тихо и мирно не перейти в юрлица, как того желает правитель?

— Вот представьте себе Серегу, который, как ИП, занимается у себя в гараже ремонтом автомашин, заправкой кондиционеров и подобным. Неужели он будет создавать микропредприятие?

Зачем оно ему, человеку с обычным средним образованием, который очень мало смыслит в экономике? Для него вся эта перерегистрация не просто ужас, а ужас-ужас.

А тут, конечно же, к нему налетят со всех сторон добровольные помощники с рекламой «Регистрируем микропредприятие за один день», которым нужно заплатить за услуги.

А что потребуют от таких юрлиц после, мы можем только догадываться. Возможно, нужно будет вести бухгалтерский учет в каком-то виде, покупать электронный ключ для того, чтобы подавать декларации в электронном виде, и еще масса всего, о чем мы даже не подозреваем.

— А зачем государству понадобилось, чтобы каждый слесарь из гаража создал свое предприятие?

— Лукашенко и раньше говорил о том, что каждый бизнес должен расти. А у нас в стране он якобы не растет только потому, что люди имеют возможность быть индивидуальными предпринимателями,

Имеют возможность каким-то образом дробить этот бизнес. Это касается случаев, когда, допустим, у тебя на твоей станции техобслуживания нет наемных работников, а есть ИП, каждый из которых как бы работает сам на себя.

Такое явление у нас есть, но не нужно Беларусь путать с той же Россией, где действительно среди ИП есть долларовые миллионеры. Не думаю, что у нас объемы бизнеса, которые скрываю за его раздроблением, настолько велики, что ради этого стоит ломать всю систему.

К тому же нужно понимать стратегически, что не каждый бизнес имеет потенциал роста. Есть бизнесы, которые не предполагают расширения. Здесь можно привести и того же автослесаря, а можно, например, торговлю.

ИП, который работает на рынке, он не может торговать сам, ему все равно нужен помощник. Потому что ему надо сходить в налоговую, съездить за товаром и т.д. А если ты хочешь иметь хотя бы одного помощника, то государство вместо того, чтобы сказать тебе спасибо, заставляет тебя регистрировать юридическое лицо.

— Это у нас подается вроде как стимул для того, чтобы работать по упрощенной системе.

— В развитых странах мира ИП отличаются от юрлица тем, что переходя в юрлицо, индивидуальный предприниматель обособляет свой бизнес. Там действительно если растет ИП, возрастает и его ответственность на кредиты, перед клиентами и т.д.

И в один прекрасный момент он думает, зачем мне рисковать своим домом, своей машиной, своим имуществом, лучше я обособлю свой бизнес, чтобы мое личное было отдельно, и бизнес — отдельно.

Этот фактор работает во всем мире, он реально стимулирует. И предприниматели без всяких понуканий со стороны приходят к тому, что бизнес нужно отделять.

Когда это делается в принудительном порядке, вряд ли оно приведет к каким-то плюсам. Да и наша собственная история это подтверждает. У нас уже был период, когда ИП не разрешалось нанимать больше трех человек, разные другие ограничения для предпринимателей. Потом приходилось отступать.

Но в данном случае Лукашенко показывает, что он настойчив и последователен. Что не нытьем так катаньем, но он все равно ликвидирует ИП, как класс, пожмет-таки руку последнему предпринимателю.

Потом еще обратите внимание, что для тех, кому удастся остаться ИП, предполагается увеличить ставку единого налога в 1,5-3 раза. Это значит, что вместо нынешних 6%, возможно, придется платить 18%!

— Получается, что нет вообще ни одного бонуса для частника?

— Однозначно! Перерегистрация в юрлицо — это не бонус.

На мой взгляд, здесь неправильный сам принципиальный подход. В условиях, когда существуют проблемы с большой экономикой, когда действует куча санкций, когда нарушены все логистические цепочки, наоборот, казалось бы, государство должно сказать как в начале 90-х годов: чтобы не было голодных бунтов, работайте, кто сколько может, заплатите по упрощенной системе или твердую ставку раз в год и работайте, не голодайте.

Это было бы более подходящее решение. Но наше «правительство» считает иначе и в итоге не получит ничего.

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