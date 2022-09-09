В «ЛДНР» оккупанты в панике из-за наступления ВСУ
- 9.09.2022, 23:52
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Украинские бойцы могут прорвать линию обороны и сразу взять Донецк.
Главари террористических «ДНР» и «ЛНР» паникуют на фоне стремительного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Ставленники Кремля на захваченных территориях Донбасса откровенно боятся возможного прорыва украинской армии в ОРДЛО. Об этом сообщает «Канал 24» со ссылкой на данные украинской разведки.
- Местные террористы в шоке. Мол, ВСУ нужно лишь прорвать линию обороны и Донецк можно сразу захватить, – сообщили в разведке.
В сообщении уточняется, что главарь «ДНР» Денис Пушилин запаниковал и куда-то уехал. А вот остальные «власти» упаковывают чемоданы.
В разведке добавили, что среди главарей «ДНР» растерянность – в «администрации» квазиреспублики целый день не было вообще никого.