В «ЛДНР» оккупанты в панике из-за наступления ВСУ 9.09.2022, 23:52

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Украинские бойцы могут прорвать линию обороны и сразу взять Донецк.

Главари террористических «ДНР» и «ЛНР» паникуют на фоне стремительного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ставленники Кремля на захваченных территориях Донбасса откровенно боятся возможного прорыва украинской армии в ОРДЛО. Об этом сообщает «Канал 24» со ссылкой на данные украинской разведки.

- Местные террористы в шоке. Мол, ВСУ нужно лишь прорвать линию обороны и Донецк можно сразу захватить, – сообщили в разведке.

В сообщении уточняется, что главарь «ДНР» Денис Пушилин запаниковал и куда-то уехал. А вот остальные «власти» упаковывают чемоданы.

В разведке добавили, что среди главарей «ДНР» растерянность – в «администрации» квазиреспублики целый день не было вообще никого.

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