РФ выходит из всех европейских конвенций 1.01.2023, 1:11

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Всего — из 41 договора.

Вслед за выходом из Совета Европы, совершенном на фоне вторжения в Украину, Россия может выйти из 41 международного договора Совета Европы, включая конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Президент Владимир Путин может поручить Госдуме заняться этим вопросом — соответствующее представление правительства было опубликовано 30 декабря, сообщает BBC.

По закону «О международных договорах» Путин должен представить в Госдуму обоснование целесообразности прекращения каждого договора и оценить последствия денонсации. Разрыв договоров станет финальным этапом отказа от отношений с Советом Европы.

Среди документов, которые собирается денонсировать Россия — конвенция о защите детей от надругательства и эксплуатации сексуального характера, об отмывании доходов и финансировании терроризма, о контрафактной продукции, угрожающей здравоохранению, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, признании высшего образования в Европейском регионе, об охране археологического наследия и совместном кинопроизводстве.

«В Совете Европы нет жесткой процедуры для прекращения сотрудничества — по сути, это должно было бы быть предметом переговоров, но у обеих сторон нет желания переговариваться. В итоге, после многих месяцев внутриведомственных и межведомственных обсуждений, принято решение прекратить участие во всех договорах», — пояснил в беседе с BBC эксперт по европейскому праву, попросивший об анонимности.

Россия перестала быть членом Совета Европы в марте, на фоне начала войны в Украине. Комитет министров Совета Европы вынес резолюцию о порядке ее исключения с 16 марта. Участие России в Конвенции по защите по правам человека прекратилось в сентябре.

В мае Москва в одностороннем порядке отказалась исполнять решения ЕСПЧ. При этом она не исполнила решения ЕСПЧ по 2227 делам и не выплатила компенсацию по 1874 делам. По состоянию на 8 ноября 2022 года непогашенная сумма составляла более 2 млрд евро.

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